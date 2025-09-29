Bezpieczeństwo

VeloBank ostrzega. Takiego maila należy zignorować i nie klikać w link

VeloBank na swojej stronie z komunikatami bezpieczeństwa ostrzega klientów: "Jeśli otrzymasz mail z linkiem do odblokowania karty, nie otwieraj go."

Anna Kopeć (AnnaKo)
13:17
Nie jest żadną tajemnicą, że coraz większa liczba oszustów internetowych podszywa się pod znane banki. Robią to w dużej mierze za pośrednictwem maili, którymi bombardują nasze skrzynki odbiorcze.

VeloBank ostrzega, że obecnie notuje się sporo ataków, w których zostaje przesłany mail z informacją o blokadzie karty. Mail ten próbuje skłonić odbiorców do natychmiastowego działania. Ale pamiętajmy - oszuści chcą jedynie wyłudzić nasze dane, a co za tym idzie, pozbawić nas pieniędzy z konta bankowego lub zaciągnąć na nasze dane kredyt.

VeloBank przypomina swoim klientom cztery podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

  1. Sprawdzanie adresu mailowego. Od tego powinniśmy zacząć. Nie sugerujmy się nigdy wyświetlaną nazwą - przypatrzmy się nieco wnikliwiej adresowi nadawcy. Jeśli tylko wzbudzi nasze podejrzenia, nie brnijmy w to dalej, ale zignorujmy otrzymaną wiadomość.
  2. Tylko spokój nas uratuje. Jeśli wiadomość nawołuje w treści do natychmiastowego działania, jest to już podejrzane na samym starcie. Zachowajmy spokój, nie działajmy w panice, ale zadzwońmy sami do banku na oficjalną infolinię i upewnijmy się co do treści wiadomości.
  3. Nie klikajmy w linki ukryte w wiadomościach, szczególnie od nieznanych nadawców. Należy mieć świadomość, że linki często zawierają przekierowania do fałszywych stron, na których oszuści wyłudzają nasze dane. 
  4. Sprawdźmy status naszej karty w bankowości elektronicznej. W przypadku maila z informacją, że nasza karta została zablokowana, sprawdźmy samodzielnie czy faktycznie tak jest. Pamiętajmy także, że banki nigdy nie wysyłają maili z prośbą o odblokowanie karty, w dodatku z linkiem.  
banki VeloBank VeloBank ostrzega
Zródła zdjęć: Mehaniq / Shutterstock
Źródła tekstu: VeloBank