VeloBank ostrzega. Takiego maila należy zignorować i nie klikać w link

Nie jest żadną tajemnicą, że coraz większa liczba oszustów internetowych podszywa się pod znane banki. Robią to w dużej mierze za pośrednictwem maili, którymi bombardują nasze skrzynki odbiorcze.

VeloBank ostrzega, że obecnie notuje się sporo ataków, w których zostaje przesłany mail z informacją o blokadzie karty. Mail ten próbuje skłonić odbiorców do natychmiastowego działania. Ale pamiętajmy - oszuści chcą jedynie wyłudzić nasze dane, a co za tym idzie, pozbawić nas pieniędzy z konta bankowego lub zaciągnąć na nasze dane kredyt.