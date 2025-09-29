Bezpieczeństwo

ING Bank Śląski wskazał top zagrożenie. Przypomina i ostrzega

ING Bank Śląski wydał kolejny komunikat informujący o zagrożeniach, jakie płyną z reklam widocznych w internecie. Okazuje się, że oferowany "szybki, duży zysk", może i brzmi pięknie, ale zazwyczaj jest zwykłym oszustwem. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ING Bank Śląski wskazał top zagrożenie. Przypomina i ostrzega

"Duży, szybki zysk" zwykłym oszustwem

ING Bank Śląski postanowił przestrzec swoich klientów przed bardzo popularnym ostatnimi czasy, zagrożeniem, płynącym prosto z internetowych reklam. Większość tych łakomych kąsków, dotyczy inwestycji i obiecuje "szybki i duży zysk". 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie daj się oszukać, kiedy "doradca inwestycyjny" obiecuje szybki zarobek i nakłania do przelania pieniędzy.

przestrzega Bank ING. 

Bank dokładnie opisuje, jak tego typu oszustwo zazwyczaj wygląda.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon VIVO V50 Lite 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon VIVO V50 Lite 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
-114.99 zł
1099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 985 zł
Smartfon HUAWEI Mate X6 12/512GB 6.45" 120Hz Czarny
Smartfon HUAWEI Mate X6 12/512GB 6.45" 120Hz Czarny
0 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Smartfon VIVO X200 FE 5G 12/512GB 6.31" 120Hz Czarny
Smartfon VIVO X200 FE 5G 12/512GB 6.31" 120Hz Czarny
0 zł
3499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499.99 zł
Advertisement

Wszystko zaczyna się od reklamy i wypowiedzi

Wszystko zaczyna się od tego, że w internecie widzimy reklamę. To, co często wyróżnia tego typu fałszywe reklamy to wizerunek znanej osoby, która patrzy na nas z bannera. Może to być piosenkarz, ale i sportowiec, którego cenimy. Przestępcy używają nawet specjalnego oprogramowania, aby przerobić według swoich wytycznych wypowiedzi tych znanych osób. Dlatego też łatwo się nabrać.

Skuszeni reklamą, sami zostawiamy na stronie swój numer telefonu i zgadzamy się, aby rzekomy doradca inwestycyjny się z nami skontaktował. Oszust jest wówczas w swoim żywiole - opowiada nam zmyślone historie o tym, jak szybko i dużo możemy zarobić. I wszystko zaczyna się toczyć według ściśle określonego schematu. Najpierw jesteśmy proszeni o przelew małych kwot, stopniowo oszust nakłania do coraz to większych przelewów. Bardzo często pokazuje nam też stronę, na której widać jak nasze zainwestowane pieniądze "pracują". Niestety, to fałszywa strona, gdzie nic nie jest prawdziwe. 

Ostatni etap tego oszustwa to możliwość wypłaty zarobionych pieniędzy. W tym celu najczęściej prosi o zainstalowanie specjalnego oprogramowania. Pamiętaj, aby tego nie robić - złośliwe aplikacje mają tylko jeden cel - wykraść pieniądze z twojego konta. 

 

Image
telepolis
bank ing ing bank śląski fałszywa reklama ing bank szybki zarobek
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: ING Bank Śląski