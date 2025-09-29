mBank odetnie klientów "dla ich dobra". Masz tylko 2 dni

mBank kończy wsparcie dla starszych systemów – ważne zmiany dla użytkowników Android 8.0 i Huawei HMS

Użytkownicy urządzeń z Androidem 8.0 muszą podjąć pilne działania. Od 1 października nie będą mogli logować się do aplikacji mobilnej mBanku, mBank Token ani mBank Junior, jeśli nie zaktualizują systemu do wersji minimum 9.0.

Dalsza część tekstu pod wideo

Analogiczna zmiana dotyczy posiadaczy smartfonów Huawei z niszowym systemem operacyjnym HMS — mBank kończy wsparcie dla tej platformy również od 1 października.

mBank dzieli klientów na dwie kategorie

Osoby z aplikacją w wersji niższej niż 3.90 całkowicie stracą dostęp od 1 października. Użytkownicy z nowszymi wersjami (3.90+) będą mogli korzystać z aplikacji przez kilka kolejnych tygodni, jednak również zostaną ostatecznie odłączeni.

Jak uniknąć blokad?

Konsekwencje są poważne – utrata dostępu do mobilnej autoryzacji oznacza brak możliwości potwierdzania operacji w serwisie transakcyjnym. Jeśli masz smartfon Huawei, prawdopodobnie będzie trzeba się z nim pożegnać. Jeśli zaś ktoś nie miał jeszcze okazji zaktualizować Androida z wersji 8 do 9, to wątpliwe jest, by nagle producent dał Ci taką możliwość — o tej wersji systemu Samsung czy Xiaomi dawno już zapomnieli.

Nie znaczy to jednak, że zakup nowego telefonu to jedyna opcja. Kluczowe w tym momencie jest odłączenie aplikacji od konta przed terminem poprzez ustawienia w aplikacji, aby zachować dostęp do serwisu internetowego. Następnie zaś można aktywować przed terminem odcięcia wciąż dostępną autoryzację SMS-ową.

Chociaż aplikacje przestaną działać na starszych telefonach, wciąż będzie dostęp do banku za pośrednictwem strony internetowej. Mobilna wersja strony ma pewne ograniczenia w stosunku do aplikacji mobilnej, ale dla wielu osób może okazać się wystarczającą namiastką.