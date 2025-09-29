Sprzęt

Masz czas do północy. Potężny laptop do gier dziś może być Twój 1300 zł taniej

Laptop do gier lub do bardziej zaawansowanej pracy wymaga dużego zapasu mocy. A wielka moc to także wysoka cena.

Na szczęście mamy promocje takie jak ta. Dziś aż 1300 zł taniej możecie kupić ACER Nitro V 16 AI ANV16-42. I trzeba to otwarcie przyznać: nie idzie on na zbyt wielkie kompromisy, chociaż oczywiście są na rynku potężniejsze maszyny. Potężniejsze i znacznie droższe, ponieważ możecie go kupić za 4699 zł

ACER Nitro V 16 AI ANV16-42 Potężny laptop w potężnej obniżce

ACER Nitro V 16 AI ANV16-42

Zanim przejdziemy do jego mocy, skupmy się na ekranie. W końcu to na nim będziemy oglądać prezentowane treści. Jest to 16-calowa matowa matryca o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i odświeżaniu 180 Hz. Oferuje ona 100% pokrycia sRGB, więc nadaje się także do pracy z grafiką.

Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy, 16-wątkowy układ AMD Ryzen 7 260, którego wspiera 32 GB RAM DDR5 w dwóch kościach po 16 GB i taktowaniu 5600 MHz. A skoro jesteśmy przy pamięci, to na dane znajdziemy nośnik PCIe NVMe 4.0 o rozmiarze 1 TB. 

ACER Nitro V 16 AI ANV16-42 Potężny laptop w potężnej obniżce

Najważniejsza jest jednak karta graficzna. Tu mamy do czynienia z NVIDIA GeForce RTX 5060, która oferuje 8 GB vRAM

Czy jest jakiś haczyk? Tak, na pokładzie nie znajdziemy systemu operacyjnego. Dodatkowo promocja trwa tylko dziś, czyli 29 września i kończy się o północy. Pamiętajcie także, że nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

