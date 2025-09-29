Masz czas do północy. Potężny laptop do gier dziś może być Twój 1300 zł taniej

Na szczęście mamy promocje takie jak ta. Dziś aż 1300 zł taniej możecie kupić ACER Nitro V 16 AI ANV16-42. I trzeba to otwarcie przyznać: nie idzie on na zbyt wielkie kompromisy, chociaż oczywiście są na rynku potężniejsze maszyny. Potężniejsze i znacznie droższe, ponieważ możecie go kupić za 4699 zł.

ACER Nitro V 16 AI ANV16-42

Zanim przejdziemy do jego mocy, skupmy się na ekranie. W końcu to na nim będziemy oglądać prezentowane treści. Jest to 16-calowa matowa matryca o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i odświeżaniu 180 Hz. Oferuje ona 100% pokrycia sRGB, więc nadaje się także do pracy z grafiką.

Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy, 16-wątkowy układ AMD Ryzen 7 260, którego wspiera 32 GB RAM DDR5 w dwóch kościach po 16 GB i taktowaniu 5600 MHz. A skoro jesteśmy przy pamięci, to na dane znajdziemy nośnik PCIe NVMe 4.0 o rozmiarze 1 TB.

Najważniejsza jest jednak karta graficzna. Tu mamy do czynienia z NVIDIA GeForce RTX 5060, która oferuje 8 GB vRAM.