Te słuchawki są śmiesznie tanie bez promocji, ale teraz to już absurd
CMF by Nothing Buds 2 Plus to dowód na to, że tanie słuchawki nie muszą iść na żadne kompromisy. Ich cena przed promocją była absurdalnie niska, teraz to zaś wygląda na błąd cenowy.
Mówimy tu o kwocie 209 zł, za słuchawki, które normalnie kosztują 259 zł. Biorąc jednak pod uwagę możliwości oferowane przez CMF by Nothing Buds 2 Plus, to trójka z przodu przed obniżką wciąż wskazywałaby na.... wyjątkowo dobrze wycenione słuchawki. Przejdźmy wiec do tego, co oferują.
CMF by Nothing Buds 2 Plus
A jest tego naprawdę dużo. Mamy tu 12-mm przetworniki, które przekładają się na wysoką jakość dźwięku, oraz wsparcie dla kodeka LDAC. To przełożyło się na uzyskanie przez słuchawki certyfikatu Hi-Res, który poświadcza o wysokiej klasie brzmienia. Nie brakuje tu także hybrydowego ANC z tłumieniem do 50 dB.
Na pochwałę zasługuje także bateria. Same słuchawki mogą grać przez bite 14 godzin, a etui wydłuża ten czas do 61,5 godziny, co jest wynikiem wręcz fenomenalnym i lepszym od wielu słuchawek nausznych. A to przy odporności na pył i wodę w ramach normy IP55: deszcz nie jest im straszny. A wszystko to za jedyne 209 zł.