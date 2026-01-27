Sprzęt

Te słuchawki są śmiesznie tanie bez promocji, ale teraz to już absurd

CMF by Nothing Buds 2 Plus to dowód na to, że tanie słuchawki nie muszą iść na żadne kompromisy. Ich cena przed promocją była absurdalnie niska, teraz to zaś wygląda na błąd cenowy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:16
0
Mówimy tu o kwocie 209 zł, za słuchawki, które normalnie kosztują 259 zł. Biorąc jednak pod uwagę możliwości oferowane przez CMF by Nothing Buds 2 Plus, to trójka z przodu przed obniżką wciąż wskazywałaby na.... wyjątkowo dobrze wycenione słuchawki. Przejdźmy wiec do tego, co oferują.

CMF by Nothing Buds 2 Plus Cena? Śmiesznie niska

CMF by Nothing Buds 2 Plus

A jest tego naprawdę dużo. Mamy tu 12-mm przetworniki, które przekładają się na wysoką jakość dźwięku, oraz wsparcie dla kodeka LDAC. To przełożyło się na uzyskanie przez słuchawki certyfikatu Hi-Res, który poświadcza o wysokiej klasie brzmienia. Nie brakuje tu także hybrydowego ANC z tłumieniem do 50 dB.

Na pochwałę zasługuje także bateria. Same słuchawki mogą grać przez bite 14 godzin, a etui wydłuża ten czas do 61,5 godziny, co jest wynikiem wręcz fenomenalnym i lepszym od wielu słuchawek nausznych. A to przy odporności na pył i wodę w ramach normy IP55: deszcz nie jest im straszny. A wszystko to za jedyne 209 zł.

