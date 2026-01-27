Te słuchawki są śmiesznie tanie bez promocji, ale teraz to już absurd

Mówimy tu o kwocie 209 zł, za słuchawki, które normalnie kosztują 259 zł. Biorąc jednak pod uwagę możliwości oferowane przez CMF by Nothing Buds 2 Plus, to trójka z przodu przed obniżką wciąż wskazywałaby na.... wyjątkowo dobrze wycenione słuchawki. Przejdźmy wiec do tego, co oferują.

CMF by Nothing Buds 2 Plus

A jest tego naprawdę dużo. Mamy tu 12-mm przetworniki, które przekładają się na wysoką jakość dźwięku, oraz wsparcie dla kodeka LDAC. To przełożyło się na uzyskanie przez słuchawki certyfikatu Hi-Res, który poświadcza o wysokiej klasie brzmienia. Nie brakuje tu także hybrydowego ANC z tłumieniem do 50 dB.