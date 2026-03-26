Scythe nadal żywe. Japończycy pokazali właśnie nowe chłodzenie

Niemal równy rok temu potwierdzono oficjalnie, że Scythe znika z europejskiego rynku. Niemiecki oddział, który odpowiadał za nasz region, stracił płynność finansową. Jednak sama japońska firma ma się dobrze, a ich wybrane produkty nadal dostępne są w sklepach dzięki partnerom w konkretnych krajach. A właśnie zapowiedziano nowy model.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sugerowana cena to zaledwie 115 złotych

Scythe Magoroku (SMR-1000) to dwuwieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 155 x 134 x 143 milimetrów i masie 1036 gramów. Postawiono tutaj na grube żeberka z aluminium; miedzianą, niklowaną podstawę oraz sześć 6-milimetrowych ciepłowodów.

Dostajemy dwa wentylatory 120-milimetrowe, które pracują z maksymalna prędkością 2000 RPM, przy przepływie powietrza do 60,28 CFM, ciśnieniu do 2,45 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 26,88 dB(A). Na papierze zapowiada się więc cicho i wydajnie.

Wspierane są zarówno nowsze jak i starsze procesory, korzystające z gniazd Intel LGA 1954, 1851, 1700, 1200 i 115x oraz AMD AM5 i AM4. Japończycy nie podali jednak maksymalnego obsługiwanego TDP.