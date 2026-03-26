Scythe nadal żywe. Japończycy pokazali właśnie nowe chłodzenie
Japońska firma kolejny raz zaskakuje. W wyjątkowo przystępnej cenie dostaniemy solidny cooler CPU. Może być tylko problem z jego kupieniem.
Niemal równy rok temu potwierdzono oficjalnie, że Scythe znika z europejskiego rynku. Niemiecki oddział, który odpowiadał za nasz region, stracił płynność finansową. Jednak sama japońska firma ma się dobrze, a ich wybrane produkty nadal dostępne są w sklepach dzięki partnerom w konkretnych krajach. A właśnie zapowiedziano nowy model.
Scythe Magoroku (SMR-1000) to dwuwieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 155 x 134 x 143 milimetrów i masie 1036 gramów. Postawiono tutaj na grube żeberka z aluminium; miedzianą, niklowaną podstawę oraz sześć 6-milimetrowych ciepłowodów.
Dostajemy dwa wentylatory 120-milimetrowe, które pracują z maksymalna prędkością 2000 RPM, przy przepływie powietrza do 60,28 CFM, ciśnieniu do 2,45 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 26,88 dB(A). Na papierze zapowiada się więc cicho i wydajnie.
Wspierane są zarówno nowsze jak i starsze procesory, korzystające z gniazd Intel LGA 1954, 1851, 1700, 1200 i 115x oraz AMD AM5 i AM4. Japończycy nie podali jednak maksymalnego obsługiwanego TDP.
Sugerowana cena Scythe Magoroku to 4980 jenów, czyli około 115 złotych. Data premiery to 10 kwietnia. Całość wydaje się więc wyjątkowo atrakcyjna, ale dostępność w polskich sklepach będzie raczej niewielka lub zerowa. Dużo większa szansa na kupno to międzynarodowe platformy jak Amazon.