To będą najwydajniejsze i najcichsze chłodzenia procesora

Zależy Ci równie mocno na niskich temperaturach, jak i cichej pracy komputera? Nie jesteś fanem zestawów AiO? Nie ma sprawy, be quiet! ma wydajne coolery wieżowe.

W niemieckiej Kolonii odbywają się właśnie targi Gamescom 2023, które potrwają od 23 do 27 sierpnia. Jest to jedno z największych wydarzeń dla graczy w Europie, o ile nie na świecie. Oprócz deweloperów i wydawców gier nie brakuje tam również producentów sprzętu komputerowego.

Nowe chłodzenia be quiet! zadebiutują w październiku

Pisaliśmy już o nowych obudowach komputerowych, monitorze, płytach głównych i konsoli Atari. A teraz przyszła pora na układy chłodzenia procesora od znanej i lubianej w Polsce marki premium, be quiet!.

be quiet! szykuje się do premiery dwóch nowych coolerów z wyższej półki, czyli modeli Dark Rock Pro 5 i Dark Rock Pro 5 Elite. W obu przypadkach mowa o wieżowych konstrukcjach z dwoma wentylatorami, całość utrzymana w stonowanej, acz nowoczesnej stylistyce.

Niemcy zdecydowali się na użycie swoich flagowych wentylatorów be quiet! Silent Wings 4. Co więcej użytkownik ma na chłodzeniu dostępny fizyczny przełącznik między profilem "najwyższa cisza" i "najwyższa wydajność". Dokładna specyfikacja (RPM, CFM, dB(A), TDP i inne) pozostaje na razie nieznana.

Wersja Elite różni się od podstawowej głównie sposobem montażu wentylatora przedniego (szyny zamiast zapinek) oraz dodatkowym podświetleniem ARGB LED. Oba chłodzenia będą w stanie obsłużyć nowsze i starsze procesory, w tym flagowe jednostki AMD Ryzen 7000 i Intel Raptor Lake.

be quiet! Dark Rock Pro 5 i Dark Rock Pro 5 Elite trafią do sprzedaży w październiku 2023. Sugerowane ceny pozostają tajemnicą. Patrząc jednak na poprzednią generację należy zakładać około 350 - 450 złotych. Będą to najwydajniejsze i najcichsze coolery powietrzne w ofercie Niemców.

