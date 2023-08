be quiet! prezentuje nowe obudowy. Każdy będzie zadowolony

Szukasz solidnej obudowy, która zapewni niskie temperatury i cichą prace komputera? Zależy Ci sprzęcie na lata? W takim razie be quiet! ma coś dla Ciebie!

Każdy z nas inaczej wyobraża sobie idealną obudowę komputerową. W końcu co innego pasuje do pokoju młodego gracza, a co innego do biura czy firmy. Porządną konstrukcję zawsze jednak będzie wyróżniać solidne wykonanie, nowoczesne rozwiązania, przewiewność oraz wzorowa cyrkulacja powietrza.

Seria Shadow Base 800 będzie startować od 669 złotych

A tak się składa, że jeden z liderów na rynku obudów klasy premium, niemiecka marka be quiet!, zapowiedziała dzisiaj nową serię. W ramach rodziny Shadow Base zobaczymy trzy różne modele w dwóch kolorach. Znajdzie się coś zarówno dla fanów, jak i przeciwników kolorowego podświetlenia ARGB LED.

be quiet! Shadow Base 800 (DX/FX) to obudowa o wymiarach 522 x 246 x 550 milimetrów i masie 11,7 kilograma. W jej wnętrzu zamontować można płyty główne E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 180 milimetrów; karty graficzne o długości 430 milimetrów i zasilacze o długości 305 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" i cztery miejsca 2,5".

Maksymalnie zainstalujemy tutaj do ośmiu wentylatorów. Trzy 140- lub 120-milimetrowe na przodzie, taki sam zestaw na górze oraz po jednym wentylatorze 140- lub 120-milimetrowym z tyłu i na dole obudowy. Fani układów chłodzenia cieczą bez problemów zamontują tutaj chłodnice o długości 420 milimetrów.

Czym różni się be quiet! Shadow Base 800 w wersji podstawowej, DX i FX? Pierwszy wyposażony jest w trzy wentylatory be quiet! Pure Wings 3 140 mm PWM. Drugi z modeli to ten sam zestaw śmigieł, ale dostajemy tutaj paski ARGB LED na froncie i kontroler. Ostatnia wersja zaś, to już cztery wentylatory be quiet! Light Wings 140 mm PWM z podświetleniem, paski ARGB LED oraz kontroler.

Panel I/O znalazł się u zbiegu górnej i przedniej krawędzi. Gości jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, złącza audio oraz przycisk Power i Reset/od kontroli ARGB LED.

Seria be quiet! Shadow Base 800 trafi do sklepów 5 września. Sugerowane ceny wyglądają następująco:

be quiet! Shadow Base 800 (Czarna) - 150 euro, czyli około 669 złotych

be quiet! Shadow Base 800 DX (Czarna) - 170 euro, czyli około 759 złotych

be quiet! Shadow Base 800 DX (Biała) - 170 euro, czyli około 759 złotych

be quiet! Shadow Base 800 FX (Czarna) - 200 euro, czyli około 895 złotych

be quiet! Shadow Base 800 FX (Biała) - 210 euro, czyli około 939 złotych

Źródło zdjęć: be quiet!

Źródło tekstu: oprac. własne