Nowoczesna i tania obudowa dla fanów szkła oraz RGB LED

Chcesz pochwalić się wyglądem swojego zestawu komputerowego? Szukasz nowej obudowy? Lubisz białe PC i RGB LED? jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco to ZALMAN ma coś dla Ciebie. I wcale nie jest drogo.

Na przełomie maja i czerwca odbywały się w Tajpej na Tajwanie targi Computex 2023. To jedno z dwóch największych wydarzeń skierowanych do entuzjastów nowych technologii, a więc nie brak tam firm i dziennikarzy z całego świata. Oczywiście na miejscu nie mogło zabraknąć redakcji Telepolis.

Zalman P30 ma kosztować w Polsce około 329 złotych

Południowokoreański ZALMAN prezentował na wspomnianych targach szereg nowych produktów - klawiatury, wentylatory, zasilacze, chłodzenia oraz obudowy. Dzisiaj skupimy się na ostatniej z tych grup, bowiem jeden z ciekawszych modeli lada moment ma trafić do sprzedaży.

ZALMAN P30 to obudowa typu Mid Tower o wymiarach 429 x 235 x 453 milimetrów i masie 8 kilogramów. Wykonano ją ze stali, tworzyw sztucznych i dwóch tafli hartowanego szkła. W środku można zamontować płyty główne Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 173 milimetrów, karty graficzne o długości do 420 milimetrów i zasilacze ATX o długości do 200 milimetrów. W przypadku nośników danych mowa o dwóch miejscach 3,5" lub trzech 2,5".

Koreańska obudowa pomieści do dziewięciu wentylatorów. Dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze, taki sam zestaw na dole, dwa 120-milimetrowe na boku oraz jeden 140- lub 120-milimetrowy z tyłu. Producent dorzuca w zestawie trzy jednostki 120 mm z podświetleniem ARGB LED i pełen zestaw filtrów.

Panel I/O znalazł się w wygodnym dla obudów stawianych na blacie biurka miejscu - przy dolnej krawędzi panelu bocznego, tuż pod szybą. Gości on jedno USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB typu C i złącze słuchawkowe.

ZALMAN P30 ma trafić do polskich sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena na naszym rynku ma wynosić około 329 złotych. Będzie więc to jedna z tańszych białych konstrukcji z dwoma oknami.

Źródło zdjęć: ZALMAN

Źródło tekstu: oprac. własne