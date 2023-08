Pierwszy taki monitor na świecie. To będzie ideał dla graczy

Dużo grasz na swoim komputerze? Zawsze chcesz mieć to co najnowsze i najlepsze? W takim razie nowy monitor OLED od ASUS-a jest dla Ciebie. Ale tanio nie będzie.

OLED to jedna z technologii, która aktualnie uważana jest za przyszłość wyświetlaczy. Zawitała ona już do smartfonów i telewizorów. Jednak na rynku komputerowym - zarówno w przypadku monitorów, jak i laptopów - nadal jest rzadkością. Zwłaszcza, gdy mowa o topowej, a nie podstawowej specyfikacji.

Bestia od ASUS-a trafi do sprzedaży na początku 2024 roku

Na szczęście to się niedługo powinno zmienić. Podczas odbywających się właśnie w Niemczech targów Gamescom 2023 tajwańska firma ASUS pokazała wyjątkowy monitor z serii ROG skierowanej do graczy.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM to 32-calowy monitor na matrycy OLED z technologią Quantum Dot drugiej generacji, która oferuje rozdzielczość 4K oraz częstotliwość odświeżania do 240 Hz. Deklarowany czas reakcji wynosi zaledwie 0,3 ms, zaś maksymalna jasność sięga do 1000 cd/m2.

Oczywiście nie zabrakło tutaj wsparcia dla materiałów HDR, obsługi technologii synchronizacji obrazu NVIDIA G-SYNC czy funkcji PiP. Zestaw złączy obejmuje między innymi HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 z DSC, USB typu C z Power Delivery oraz klasyczny HUB USB z funkcją Smart KVM.

Wisienką na torcie jest podświetlenie RGB LED z tyłu monitora, pasywne chłodzenie oparte na folii grafenowej oraz podstawa zapewniająca pełną regulację wysokości, nachylenia i przekrzywienia.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM trafi do sprzedaży na początku przyszłego roku. Sugerowane ceny pozostają tajemnicą, ale z pewnością tanio nie będzie. Spokojnie można założyć ponad 5000 złotych.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne