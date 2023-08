ASUS szykuje wypasione płyty główne dla Intel Core 14. generacji

Mimo braku nowych chipsetów dla procesorów Intel Raptor Lake Refresh, ASUS i tak naszykował trzy nowe płyty główne. Będzie to odświeżenie serii ROG i TUF.

W niemieckiej Kolonii rozpoczyna się właśnie Gamescom 2023, czyli jedno z kluczowych wydarzeń dla graczy. I chociaż impreza skupiona jest głównie na grach, to na miejscu nie brakuje również producentów sprzętu komputerowego. Pisaliśmy już o nowych obudowach i monitorze, a teraz przyszła pora na płyty główne.

Największe zmiany to dodanie WiFi 7 i Bluetooth 5.4

Jako, że Intel szykuje się do premiery nowych procesorów Raptor Lake Refresh, które zadebiutują już w październiku, to ASUS postanowił wypuścić nowe płyty główne. Niebiescy jednak nie planują nowych chipsetów, a więc Tajwańczycy tylko odświeżą swoje modele z wyższej półki oparte na układach Intel Z790.

ASUS przygotował trzy rożne modele - ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO, ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II oraz TUF GAMING Z790-PRO WIFI. Wszystkie z nich to platformy w formacie ATX z rozbudowaną i chłodzoną sekcją zasilania, gniazdem LGA 1700 oraz czterema bankami dla pamięci RAM DDR5.

Zmiany względem dostępnych już w sprzedaży płyt głównych są liczne, ale trudno nazwać je przełomowymi. Zmodyfikowano nieco rozmieszczenie złączy na PCB, zwiększono fabryczne radiatory dla SSD M.2 z myślą o nośnikach PCIe 5.0 x4 czy też dodano obsługę łączności WiFi 7 oraz Bluetooth 5.4.

Ciekawie zapowiada się opcja AEMP II, która ma odpowiadać za łatwą i wygodną optymalizację pamięci RAM. Na koniec zostaje nam obsługa USB PD 3.0 i Quick Charge 4+ dla USB typu C z dedykowaną aplikacją informującą nas o tym, ile mocy pobiera podłączone urządzenie.

ASUS nie zdradza daty premiery i sugerowanych cen. Nie powinno to nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że Intel nadal oficjalnie nie potwierdził debiutu rodziny Raptor Lake Refresh w październiku. Ale to właśnie wtedy nowe płyty główne powinny trafić do sprzedaży. Jak na serię ROG i TUF przystało, tanio z pewnością nie będzie.

