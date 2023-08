Atari powraca. Na rynek zmierza nowa konsola

Mamy dobre wieści dla fanów klimatów retro, bowiem Atari powraca na rynek konsol z nowym modelem. Ma być on wstecznie kompatybilny z oryginalnymi grami.

Aktualnie na rynku konsol mamy dwóch głównych producentów - Microsoft z serią Xbox i Sony ze swoim PlayStation. Nie można też zapominać o Nintendo, ale wtedy mowa już o rynku handheldów. Kiedyś jednak sytuacja wyglądała inaczej, a konkurencja była znacznie większa.

Atari 2600+ ma kosztować około 539 złotych

Starsi czytelnicy Telepolis z pewnością pamiętają jeszcze amerykańskie Atari, które królowało w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. Później sytuacja firmy była mniej kolorowa, a marka przechodziła z rąk do rąk. Wygląda jednak na to, że kolejny raz zobaczymy konsolę, a wszystko dzięki wydawcy i deweloperowi gier PLAION.

Atari 2600+ to nowoczesne i wierne otworzenie konsoli z 1977 roku. Opisywana retro-konsola oparta będzie o czterordzeniowy układ ARM w postaci Rockchip 3128 z iGPU Mali 400 doprawionym 256 MB pamięci RAM DDR3 oraz 256 MB pamięci wbudowanej typu eMMC. Nie ma więc tutaj mowy o demonie wydajności.

Sentyment wzbudza nie tylko stylizowana obudowa, ale również dołączony przewodowy dżojstik CX40+ w tym samym rozmiarze i układzie, co oryginalny kontroler znany z Atari 2600. Urządzenie będzie dysponować m. in. złączem HDMI i zasilaniem po USB.

Opisywana konsola będzie kompatybilna z grami na kartridżach wydawanymi w przeszłości na Atari 2600 i 7800. W zestawie użytkownik dostanie kartridż 10 w 1 z grami takimi jak: Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Realsports Volleyball, Surround, Video Pinball i Yars' Revenge.

Atari 2600+ trafi do sklepów 17 listopada 2023. Sugerowana cena w Europie to 120 euro, czyli około 539 złotych. Dodatkowe gry jak Berzerk Enhanced Edition czy Mr. Run and Jump mają kosztować 30 euro, czyli około 135 złotych. Pytanie czy ludzie będą chcieli zapłacić tak dużo za trochę sentymentu?

Źródło zdjęć: PLAION

Źródło tekstu: oprac. własne