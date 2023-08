Prawdziwy potwór, a nie laptop! I trafił wreszcie do Polski

Dużo podróżujesz, ale chcesz grać w najnowsze gry na maksymalnych ustawieniach? Nie ma problemu! Z pomocą przychodzi gamingowa bestia od Acera.

Podczas kwietniowej konferencji Next@Acer Tajwańczycy zapowiadali szereg technologicznych nowości. Jedną z nich był mocarny laptop skierowany do najbardziej wymagających graczy. Mowa o modelu Acer Predator Triton 17 X, który wyposażono w najnowsze i najmocniejsze podzespoły od Intela i NVIDII.

Acer Predator Triton 17 X wyceniono na 21 299 złotych

Acer Predator Triton 17 X miał trafić do Europy w czerwcu. Wygląda jednak na to, że premiera w Polsce się nieco opóźniła. Na szczęście urządzenie jest już dostępne w polskich sklepach.

Acer Predator Triton 17 X to laptop z procesorem Intel Core i9-13900HX wyposażonym w 24 rdzenie i 32 wątki z taktowaniem do 5,4 GHz. Na układ graficzny wybrano NVIDIA GeForce RTX 4090. Do tego mowa nawet o 64 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz i nośnikach SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności do 4 TB.

Wszystko to zamknięto w wytrzymałej obudowie wykonanej w technologii CNC i dodatkowo piaskowanej. Całośc o grubości 25 milimetrów. Wisienką na torcie jest spektakularny, 17-calowy ekran Mini LED oferujący rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli i szalenie wysoką częstotliwość odświeżania do 250 Hz.

Za sprawą maksymalnej jasności do 1000 cd/m2, kontrastu 1 000 000:1 oraz pokryciu palety barw DCI-P3 w 100% całość spełnia wymagania standardu DisplayHDR. Oczywiście nie zabrakło tutaj bogatego podświetlenia RGB LED, kart sieciowych Killer, Wi-Fi 6E, złącza Thunderbolt 4 czy czytnika kart SD 7.0.

Acer Predator Triton 17 X jest już dostępny w sklepach Media Expert oraz w sklepie internetowym Acer. W pierwszym przypadku cena wynosi 21 299 złotych, w drugim zaś 21 999 złotych.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: oprac. własne