Sprzęt

Tani telewizor nie musi być mierny. Ten jest za 999 zł i ma QLED

Czasy, w których matryce QLED były bardzo kosztowne mamy już za sobą. Jednak wciąż matryce tego typu w budżetowych konstrukcjach są ewenementem. Takim właśnie jest również ChiQ L43QM10V.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:47
1
Telepolis.pl
Matryca QLED to gwarancja znacznie szerszej palety kolorów niż w przypadku tradycyjnych ekranów LCD. Tu natomiast mamy do czynienia z 43-calowym ekranem 60 Hz. Nie ma tu także problemu znanego z tanimi QLED-ami tańszej generacji, czyli matrycy HD. Zamiast tego producent postawił na ekran w pełnym Full HD. I chociaż dla dzisiejszych telewizorów normą jest już 4K, to większość treści wciąż powstaje w Full HD.

ChiQ L43QM10V Ma wszystko, czego potrzeba komuś mało wymagającemu i oszczędnemu

ChiQ L43QM10V

Na pokładzie znajdziemy także wsparcie dla HDR, co w przypadku QLED nie jest tylko chwytem marketingowym, jak ma to miejsce w tanich OLED-ach. Za nagłośnienie odpowiada natomiast wbudowany system 2.0 o mocy 8 W każdy. Nie zabrało także baterii 3 złączy HDMI, które pozwolą na podłączenie kilku odbiorników, w tym konsol.

Nie mogło także zabraknąć GoogleTV, które zapewnia dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD, w tym YouTube. A wszystko to za jedyne 999 zł

telepolis
telewizory ChiQ ChiQ L43QM10V
Zródła zdjęć: ChiQ