Tani telewizor nie musi być mierny. Ten jest za 999 zł i ma QLED

Matryca QLED to gwarancja znacznie szerszej palety kolorów niż w przypadku tradycyjnych ekranów LCD. Tu natomiast mamy do czynienia z 43-calowym ekranem 60 Hz. Nie ma tu także problemu znanego z tanimi QLED-ami tańszej generacji, czyli matrycy HD. Zamiast tego producent postawił na ekran w pełnym Full HD. I chociaż dla dzisiejszych telewizorów normą jest już 4K, to większość treści wciąż powstaje w Full HD.

ChiQ L43QM10V

Na pokładzie znajdziemy także wsparcie dla HDR, co w przypadku QLED nie jest tylko chwytem marketingowym, jak ma to miejsce w tanich OLED-ach. Za nagłośnienie odpowiada natomiast wbudowany system 2.0 o mocy 8 W każdy. Nie zabrało także baterii 3 złączy HDMI, które pozwolą na podłączenie kilku odbiorników, w tym konsol.