Chcesz kupić ASUS ROG Xbox Ally X? Poczekaj aż wyjdą te nowości

ASUS ROG Xbox Ally i Ally X przydadzą się te usprawnienia

Microsoft właśnie ujawnił plany wdrożenia aktualizacji dla ASUS ROG Xbox Ally i Ally X. Zmiany te mają na celu bliższą integrację sprzętu z ekosystemem Xbox, ulepszenie mechanizmów skalowania obrazu oraz generalnie uczynienie z Ally/Ally X lepszej konsoli.

Czego więc można się spodziewać w niedalekiej przyszłości? Po pierwsze - Xbox i ASUS mają wprowadzić predefiniowane profile z ustawieniami dla większości dużych tytułów, aby od razu rozpocząć rozgrywkę bez dłubania w opcjach. Oprócz tego sprzęt ma przyspieszyć proces przełączania się pomiędzy trybem handheld i stacjonarnym, oferując płynne przejścia wraz z ulepszonym i szybszym wykrywaniem dodatkowych urządzeń.

Dodatkowo Microsoft ma wprowadzić Automatic Super Resolution, mechanizm skalowania obrazu w czasie rzeczywistym przy pomocy AI, który pozwoli uzyskać lepszą wydajność i więcej FPS-ów przy zachowaniu sensownej jakości obrazu i ograniczeniu poboru mocy. Ponadto sprzęt ma otrzymać funkcję AI Highlight Reels, dzięki której system automatycznie może nagrywać i edytować efektowne fragmenty rozgrywki.