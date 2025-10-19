Chcesz kupić ASUS ROG Xbox Ally X? Poczekaj aż wyjdą te nowości
Właśnie ukazała się przenośna konsola ASUS ROG Xbox Ally X. Oferuje ona spore możliwości i nową wersję Windowsa zoptymalizowaną pod gry. Pomimo ogromnego potencjału, handheld ASUS i Xbox jeszcze go nie rozwinął w pełni. Wkrótce jednak sprzęt ma otrzymać szereg usprawnień, które powinny zaciekawić graczy.
ASUS ROG Xbox Ally i Ally X przydadzą się te usprawnienia
Microsoft właśnie ujawnił plany wdrożenia aktualizacji dla ASUS ROG Xbox Ally i Ally X. Zmiany te mają na celu bliższą integrację sprzętu z ekosystemem Xbox, ulepszenie mechanizmów skalowania obrazu oraz generalnie uczynienie z Ally/Ally X lepszej konsoli.
Czego więc można się spodziewać w niedalekiej przyszłości? Po pierwsze - Xbox i ASUS mają wprowadzić predefiniowane profile z ustawieniami dla większości dużych tytułów, aby od razu rozpocząć rozgrywkę bez dłubania w opcjach. Oprócz tego sprzęt ma przyspieszyć proces przełączania się pomiędzy trybem handheld i stacjonarnym, oferując płynne przejścia wraz z ulepszonym i szybszym wykrywaniem dodatkowych urządzeń.
Dodatkowo Microsoft ma wprowadzić Automatic Super Resolution, mechanizm skalowania obrazu w czasie rzeczywistym przy pomocy AI, który pozwoli uzyskać lepszą wydajność i więcej FPS-ów przy zachowaniu sensownej jakości obrazu i ograniczeniu poboru mocy. Ponadto sprzęt ma otrzymać funkcję AI Highlight Reels, dzięki której system automatycznie może nagrywać i edytować efektowne fragmenty rozgrywki.
Nowe funkcje mają nadejść na początku 2026 r. i będą to predefiniowane profile z ustawieniami gier zoptymalizowanymi pod handheld oraz AI Super Resolution. Późniejsze uaktualnienia wprowadzą pozostałe funkcje, w tym ulepszenia trybu stacjonarnego i AI Highlight Reels. Z kolei ASUS ma wprowadzić swoje własne uaktualnienia firmware mające na celu usprawnienie pracy baterii oraz mechanizmu chłodzenia.