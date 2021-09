Canoc EOS R3 to profesjonalny aparat, który obsłużysz wzrokiem

Canon EOS R3 to profesjonalny aparat bezlusterkowy, przeznaczony m.in. do fotografowania sportu oraz dzikich zwierząt. Wyróżnia się tym, że do sterowania nim wykorzystamy. nasze oczy.

O aparacie Canon EOS R3 wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Producent jeszcze w kwietniu zapowiedział, że nad takim modelem pracuje, potwierdzając, że jest on tworzony głównie z myślą o profesjonalnej fotografii sportowej i przyrodniczej. Na jego premierę musieliśmy czekać dobrych kilka miesięcy, ale wreszcie nastąpiła, a sam na papierze naprawdę robi wrażenie.

Canon EOS R3 - profesjonalny bezlusterkowiec dla fotoreporterów

Canon EOS R3 to aktualnie topowy aparat z bezlusterkowej rodziny EOS R. Bazuje on na pełnoklatkowej matrycy CMOS o rozdzielczości 24,1 MP oraz procesorze obrazu DIGIC X. W praktyce taka konfiguracja pozwala na zrobienie nawet 30 zdjęć w ciągu sekundy - oczywiście w formacie RAW, w pełnej rozdzielczości i bez utraty podglądu fotografowanego obiektu. Taki wynik naprawdę imponuje.

Autofokus obsługiwany okiem

Prawdziwą gwiazdą jest jednak tutejszy system autofokus. Bazuje on na technologii Dual Pixel oraz 1053 punktach detekcji fazy. Dodatkowo został wzbogacony o inteligentne tryby śledzenia ludzi, zwierząt oraz pojazdów, przygotowane z wykorzystaniem uczenia maszynowego. To wszystko ma gwarantować perfekcyjną celność w każdych warunkach.

Brzmi super, ale wiecie co jest jeszcze fajniejsze? Że punkt ostrości wybierzemy wzrokiem. Wystarczy spojrzeć na interesujący nas obiekt i aparat zadba o całą resztę. Oczywiście pojawia się pytanie, na ile taki mechanizm w praktyce okaże się skuteczny, jednak jest to rozwiązanie, w którym można dostrzec olbrzymi potencjał.

Oprócz tego Canon EOS R3 będzie się mógł pochwalić szeregiem innych udogodnień, które przydadzą się w pracy profesjonalnego fotografa. Dostaniemy więc wbudowaną stabilizację matrycy, pionowy grip, duży akumulator (żywotność baterii rzędu 760 zdjęć według CIPA) oraz miejsce na dwie karty pamięci (CF Express + SD UHS-II). Ciekawie zapowiada się także wizjer elektroniczny, który poza wysoką rozdzielczością (5,76 mln pikseli) może się pochwalić funkcją symulacji wizjera optycznego. Powinno to pomóc w przesiadce fotografom przyzwyczajonym do pracy z klasycznymi lustrzankami. Narzekać nie powinni także filmowcy, nawet jeśli to nie oni są grupą docelową nowego flagowca Japończyków. Aparat pozwoli na nagrywanie wideo w formacie RAW przy rozdzielczości nawet 6K i 60 kl./s. Na pokładzie znajdziemy także profesjonalne profile kolorystyczne, takie jak Canon Log 3, BT.2020 i BT.709, pozwalające na łatwiejszą pracę z materiałem wideo na etapie postprodukcji.

Canon EOS R3 - cena i dostępność

Canon EOS R3 trafi do sprzedaży w listopadzie 2021 z ceną sugerowaną rzędu 5999 dolarów (ok. 23 100 zł). Nie wiemy jeszcze, ile nowy aparat będzie kosztował w polskich sklepach.

