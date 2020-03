Canon ujawnia kolejne szczegóły bezlusterkowca EOS R5. Wideo 8K, nowy system AF, stabilizacji obrazu wewnątrz korpusu

Zobacz: Oppo Find X2 i Find X2 Pro oficjalnie. Potężne flagowce będą konkurować z Galaxy S20

Canon potwierdził m.in., że EOS R5 pozwoli nagrywać materiały 8K w 30 klatkach na sekundę, wykorzystując pełną szerokość matrycy. Dodatkowo każdy z trybów nagrywania 8K będzie wspierał technologię Dual Pixel CMOS AF.

Canon potwierdził także, że EOS R5 wspiera zaawansowany system AF, który rozpoznaje zwierzęta – psy, koty czy ptaki – nie tylko w oparciu o wykrywanie oczu, ale także na podstawie sylwetki, gdy oczy nie są widoczne.

Pojawiły się spekulacje, które sugerowały, że specyfikacja i pewne cechy aparatu EOS R5 są niemożliwe do wprowadzenia. Ujawniając kolejne szczegóły dotyczące tego produktu, potwierdzamy, że osiągamy to, co do tej pory wydawało się nieosiągalne. Robimy to z myślą o naszych użytkownikach i tym samym odpowiadamy na ich potrzeby. Proponujemy aparat, który dostarcza wyjątkową jakość obrazu – podczas fotografowania i filmowania - podsumował Richard Shepherd, Pro Product Marketing Senior Manager.