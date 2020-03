Aparat z Xiaomi Mi 10 Pro poleciał w kosmos, zrobił zdjęcia, a teraz można je obejrzeć

Xiaomi w ciekawy sposób postanowiło zaprezentować fotograficzne zalety smartfonu Xiaomi Mi 10 Pro. Producent wysłał w kosmos moduł głównego aparatu, by z przestrzeni okołoziemskiej zrobić zdjęcia naszej planety. Jak się prezentują?

Jeszcze w 2019 roku aparat 108 Mpix, który znalazł się później w Xiaomi Mi 10 Pro, został wysłany na specjalnie skonstruowanym satelicie w przestrzeń kosmiczną. Nie był to sam smartfon, bo w tym czasie jeszcze nie istniał w gotowej formie, jednak moduł aparatu już został skonstruowany. Jak przekonuje Xiaomi, jest to dokładnie ten sam aparat, co w Mi 10 Pro, tylko że został osadzony w obudowie satelity. Całą tę konstrukcję wysłano na odległość 500 km od powierzchni Ziemi, by aparat mógł wykonać serię fotografii naszego globu.

Zdjęcia można obejrzeć na filmie, który prezentuje całe przedsięwzięcie, ale teraz producent udostępnił także próbki do pobrania. Można je podziwiać w zmniejszonej formie na forum Mi Community, a zarejestrowani użytkownicy mogą je też pobrać, by ocenić detale.

Xiaomi Mi 10 Pro to solidnie wyposażony model z ekranem 6,67 cala Full HD+ i układem Snapdragon 865. Jednym z atutów smartfonu ma być sekcja foto, którą tworzą:

główny aparat 108 Mpix (Samsung ISOCELL Bright HMX) , matryca 1/33 cala, odpowiednik 25 mm, obiektyw z przysłoną f /1,69, OIS (rozdzielczość wyjściowa 25 Mpix),

, matryca 1/33 cala, odpowiednik 25 mm, obiektyw z przysłoną f /1,69, OIS (rozdzielczość wyjściowa 25 Mpix), krótki teleobiektyw: 12 MPix , matryca 1/2,6 cala, odpowiednik 50 mm, przysłona f/2,0,

, matryca 1/2,6 cala, odpowiednik 50 mm, przysłona f/2,0, długi teleobiektyw: 8 MPix , matryca 1/4,4 cala, odpowiednik 94 mm, przysłona f/2,0, OIS, 10x zoom hybrydowy ,

, matryca 1/4,4 cala, odpowiednik 94 mm, przysłona f/2,0, OIS, , aparat ultraszerokokątny: 20 MPix, matryca 1/2,8, odpowiednik 16 mm, przysłona f/2,2.

Aparat został bardzo wysoko oceniony przez DxOMark, trafiając na pierwsze miejsce w rankingu.

To nie pierwszy raz, gdy Xiaomi w podobny sposób przedstawia zalety swoich smartfonów. W 2019 roku w kosmos wysłany został (w całości) Redmi Note 7, który wytrzymał ponoć skrajne temperatury i ciśnienie, mimo że na Ziemi okazał się później jednym z najłatwiejszych do uszkodzenia smartfonem marki.

