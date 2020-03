Xiaomi Mi 10 Explorer Edition z przezroczystym tyłem – tym razem to nie atrapa

Xiaomi kontynuuje pomysł znany już z poprzednich modeli serii Mi i przedstawia projekt Xiaomi Mi 10 w edycji Explorer Edition, czyli z przezroczystym tyłem. Tym razem – prawdziwym, bez atrap. Nie jest jednak w stu procentach pewne, czy taki wariant trafi na rynek.

Pomysł na wariant Explorer Edition z „przezroczystym” tyłem pojawił się wraz z premierą modelu Mi 8 w 2018 roku. Rok później producent znów stworzył taką wersję, ale w obydwu przypadkach były to niemal w całości atrapy – widoczne przez szklaną obudowę komponenty nie były prawdziwymi obwodami na płycie głównej, lecz elementami ozdobnymi.

W tym roku, po premierze nowej serii Xiaomi Mi 10, producent zapowiedział, że edycja Explorer Edition nie powstanie. Być może jednak była to przedwczesna deklaracja, bo teraz dział marketingu Xiaomi opublikował zdjęcia Xiaomi Mi 10 z całkowicie przezroczystym tyłem. Co jeszcze ciekawsze, jak wynika z opisu, projekt ten został osiągnięty po prostu przez wymianę standardowego panelu na przezroczysty, bez atrap wewnętrznych elementów. To, co pod nim widać, to faktycznie znajdujące się tam elementy. Pod szkłem można więc dostrzec aparat, lampę błyskową, baterię, cewkę ładowania bezprzewodowego, a także grafitowy system chłodzenia. Standardowa bateria została przy tym wymieniona na spersonalizowaną. Całość wygląda dość ciekawie i zapewne przyjęłaby się wśród Mi fanów.

Czy Xiaomi Mi 10 Explorer Edition trafi na rynek? Tego producent nie sprecyzował, być może to tylko ciekawostka pokazująca odrzucony projekt, który nie zostanie skierowany do masowej produkcji.

Wiadomo za to, że telefony Xiaomi Mi 10 w standardowych wersjach będą miały swoją europejską premierę 27 marca 2020 roku o godzinie 14:00 (czasu polskiego) w formie prezentacji wideo. Będzie ją można oglądać na profilu Facebook Xiaomi, na kanale YouTube i na Twitterze.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: GizmoChina, Mydrivers.com