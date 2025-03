Blackouty i awarie sieci energetycznej? Zapomnij o powerbankach, mamy coś lepszego

RATO R1250IS-4

Polecany model to RATO R1250IS-4. Waży on jedyne 14 kg, jest zasilany benzyną i generuje do 1 kW energii elektrycznej w formie prądu przemiennego 230 V. Jego 2,6 litrowy zbiornik zapewni maksymalną moc przez 3,5 godziny, co jest przyzwoitym wynikiem jak na tak małe urządzenie. A wszystko to za 1499,99 zł. I owszem, można kupić znacznie tańsze agregaty o podobnych parametrach. I to nawet od tego samego producenta. Warto jednak dodać, że ten konkretny model oferuje system AVR, który gwarantuje stabilną częstotliwość i napięcie. Jest to istotne przy korzystaniu z agregatu ze sprzętem domowym, który jest czuły na zmiany tych parametrów. Mimo to i tak zalecam zasilanie elektroniki przez wpięcie pomiędzy nią, a agregat UPS-a.