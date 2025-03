Bezprzewodowe słuchawki Baseus kupisz dziś za mniej, niż pół ceny, czyli 66,99 zł

Baseus Encok D02 Pro

Zacznijmy jednak od podstaw: Baseus Encok D02 Pro mogą się pochwalić przyzwoitymi, 40 mm przetwornikami. 40 to także liczba godzin, przez które mogą one pracować na pojedynczym ładowaniu. Mogą się one połączyć ze źródłem dźwięku bezprzewodowo, za pomocą Bluetooth 5.0, jak i za pomocą kabla Jack 3.5 mm. Na uwagę zasługuje także funkcja połączenia z wieloma urządzeniami. Dzięki temu kiedy słuchamy np. muzyki z laptopa, to możemy odebrać za ich pomocą połączenie przychodzące na naszego smartfona. Dużym plusem jest także wzmocniony, składany pałąk, który zwiększa ich żywotność, oraz ułatwia transport. A wszystko to za jedyne 66,99 złotych.