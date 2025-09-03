Beyerdynamic ma nowe słuchawki AVENTHO i AMIRON. Oto ceny

Beyerdynamic wprowadzi wkrótce do Polski trzy nowe modele słuchawek: AVENTHO 200, AMIRON 200 oraz AMIRON ZERO.

AVENTHO 200

AVENTHO 200 to bezprzewodowe słuchawki wokółuszne wyposażone w 45-milimetrowy przetwornik dynamiczny i zapewniające pasmo przenoszenia 10-22 000 Hz. Łączą się przez Bluetooth 5.4 i zapewniają obsługę kodeków AAC, SBC, aptX Adaptive i aptX Lossless.

Użytkownicy mogą płynnie przełączać się między aktywną redukcją szumów (ANC) a trybem transparentnym. Mikrofon w modelu AVENTHO 200 zapewnia zwiększoną klarowność podczas spotkań online i rozmów telefonicznych. Technologia Qualcomm cVc gwarantuje wysoką jakość połączeń nawet w hałaśliwym otoczeniu, takim jak zatłoczone pociągi czy terminale lotniskowe.

Regulowany pałąk AVENTHO 200 wykonany jest z aluminium. Pokryty został pianką z pamięcią kształtu i specjalnym wgłębieniem dla ciemiączka. Nauszniki są wymienne i można je dokupić, co wydłuża żywotność słuchawek.

Trwała konstrukcja obejmuje także akumulator, który można łatwo wymienić. Wystarczy zdjąć nauszniki, otworzyć komorę baterii i wymienić ogniwo. Mimo intensywnego użytkowania AVENTHO 200 zachowuje imponujący czas pracy – do 63 godzin bez ANC.

AMIRON 200

AMIRON 200 to otwarte słuchawki True Wireless, zaprojektowane specjalnie dla biegaczy i osób aktywnych. Dzięki ultralekkiej konstrukcji z ergonomicznym pałąkiem zachodzącym za ucho słuchawki pewnie trzymają się na miejscu nawet podczas długich sesji treningowych, nie powodując ucisku. Otwarta konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo – użytkownik słyszy otoczenie i może jednocześnie cieszyć się ulubioną muzyką.

AMIRON 200 wyposażone są w przetwornik dynamiczny 18 × 11 × 4,85 mm i oferują pasmo 20-20 000 Hz. Obsługa dotykowa umożliwia łatwe sterowanie muzyką i odbieranie połączeń – wystarczy jedno stuknięcie w słuchawkę, by wrócić do odtwarzania. Dwa mikrofony i technologia ENC eliminują szumy otoczenia, gwarantując wysoką jakość rozmów.

AMIRON 200 są odporne na kurz i zachlapania (IP54), więc sprawdzą się podczas biegania zarówno w mieście, jak i w terenie. Akumulator zapewnia do 11 godzin pracy po jednym ładowaniu i do 35 godzin z etui. 5 minut ładowania wystarczy na 90 minut treningu z muzyką w tle.

AMIRON ZERO

Listę nowości dopełniają pierwsze w ofercie Beyerdynamic otwarte douszne słuchawki z klipsem. AMIRON ZERO mają kształt litery „C”, a klips delikatnie otacza ucho, równomiernie rozkładając ciężar – zaledwie 6 g na słuchawkę – co eliminuje nacisk na przewód słuchowy.

Jak zachwala producent, model AMIRON ZERO pozwala na naturalne postrzeganie otoczenia, zapewniając jednocześnie precyzyjne wysokie tony i delikatny bas przy minimalnych stratach jakości dźwięku. Słuchawki wyposażone są w przetwornik dynamiczny 18 × 11 × 4,85 mm z pasmem 20-20 000 Hz. Podobnie jak dwa pozostałe nowe modele, słuchawki te wyposażono również w sterowanie dotykowe, które ułatwia obsługę w różnych sytuacjach.

AMIRON ZERO zapewniają odporność na kurz i zachlapania (klasa ochrony IP54). W połączeniu z etui słuchawki oferują do 20 godzin pracy, bez etui – 6 godzin.

Dostępność i ceny:

AVENTHO 200 – 1099 zł , dostępne kolory: czarny, nordycki szary,

, dostępne kolory: czarny, nordycki szary, AMIRON 200 – 799 zł , dostępne kolory: czarny, biały, sport,

, dostępne kolory: czarny, biały, sport, AMIRON ZERO – 669 zł, dostępne kolory: czarny, biały, sport.