Media Expert szaleje. Słuchawki BEATS kupisz tam za ułamek ceny

Otóż Beast to obecnie marka należąca do Apple. Tym samym słuchawki Beast Solo 4, których dotyczy ta promocja oferują obok kodeka SBC kodek AAC, który jest skrojony pod sprzęt Apple . Tym samym jakość odtwarzanego dźwięku stoi na znacznie wyższym poziomie, kiedy sparujemy je z urządzeniem z jabłuszkiem na obudowie.

Beast Solo 4

Co nie oznacza, że grają one słabo na urządzeniach innych firm. Wręcz przeciwnie. Są to porządne słuchawki nauszne, które nawet w cenie 500 zł byłyby w ścisłej czołówce. A to dzięki obecności 40 mm przetworników wysokiej klasy. Nie zawodzi także bateria, która pozwala na 50 godzin słuchania muzyki, a w przypadku jej wyczerpania wystarczy zaledwie 10 minut, aby były gotowe do pracy przez kolejne 5 godzin. A wszystko to za jedyne 299 zł.