Było 129 zł, a jest 60 zł. Markowe słuchawki z ANC w świetnej cenie

Tanie słuchawki zwykle polecam jako dodatkowy, awaryjny komplet. Jednak tym razem... tak nie będzie. Mowa tu jest bowiem o zestawie, który zadowoli nie jedno ucho swoją jakością dźwięku, a przy okazji oferuje redukcję hałasu przez ANC. Słuchawkami tymi są Baseus Bowie MZ10 True, które możecie kupić za 60 zł, kiedy ich standardowa cena wynosi 119 zł. Czy mają jakąś wadę? Jedną: do 4,5 godziny pracy na pojedynczym ładowaniu. Pamiętajmy jednak, że etui wydłuża ten czas do 20 godzin, a podstawowe AirPodsy od Apple oferują około 5 godzin pracy, co nie jest wcale aż tak dużym problemem.

Baseus Bowie MZ10 True

Jest jeszcze jedna, dość dyskusyjna kwestia: otóż w sklepie x-kom widnieje informacja, że Baseus Bowie MZ10 True oferuje 6 mm przetworniki. Inne źródła podają jednak 10 mm przetworniki. Na stronie Baseusa niestety, ale nie znajdziemy już tych słuchawek. Warto więc nastawić się na mniejszy rozmiar i ewentualnie cieszyć się brzmieniem większych, niż się rozczarować. A jeszcze bardziej warto sięgnąć po słuchawki w promocji za 60 zł.