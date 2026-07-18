Ayaneo z nową retro konsolą KONKR Pocket Advance. Jak Game Boy Advance

Ayaneo po raz kolejny gra na uczuciu nostalgii graczy. Urządzenie o nazwie KONKR Pocket Advance to poziomy handheld z systemem Android, który czerpie wyraźne inspiracje z kultowej Nintendo Game Boy Advance, japońskiej konsoli z 2001 roku.

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Producent zapowiadał ten projekt już od początku lipca, obiecując uwspółcześnioną interpretację ikony złotej ery przenośnego gamingu, dotąd jednak wszystko było owiane tajemnicą. W końcu jednak, po serii mglistych obietnic i niejednoznacznych zapowiedzi pokazał pierwsze oficjalne zdjęcie. I jest nieźle.

Ayaneo KONKR Pocket Advanced pod wieloma względami do złudzenia przypomina japoński pierwowzór, choć konstruktorzy wprowadzili kilka istotnych modyfikacji. Na froncie obudowy pojawiły się dwa dodatkowe przyciski akcji, ekran wydaje się zauważalnie większy, a otaczające go ramki są węższe. Z kolei na dolnej krawędzi sprzętu umieszczono port USB-C oraz otwory wentylacyjne, które sugerują obecność aktywnego układu chłodzenia.

Klasyka nigdy nie blaknie z czasem. Legendarny przenośny sprzęt, który przekracza pokolenia, niosący wspomnienia złotej ery gier, teraz powraca z odważną, nową tożsamością. KONKR Pocket Advance, ikona odrodzona w twoich dłoniach – zachwala producent.

Specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana, ale należy mieć nadzieję, że przy tym poziomie samozadowolenia Ayaneo szykuje coś na odpowiednim poziomie.

Classic never fades with time

A legendary handheld that transcends generations

Carrying the memories of gaming's golden era

Now, it returns with a bold new identity

KONKR Pocket Advance 🎮

An icon reborn in your hands

Classic nostalgia. Retro reimagined

More to come. Stay tuned🔥 pic.twitter.com/BjWLd01iws — AYANEO (@AYANEO__) July 17, 2026

Pierwsze reakcje entuzjastów retro grania na zapowiedź KONKR Pocket Advance są pozytywne, choć fani liczą przede wszystkim na przystępną cenę. „Ayaneo zamierza wyprodukować 100 sztuk tych urządzeń i wycenić je na 500 USD za sztukę” – skomentował sarkastycznie jeden z użytkowników na platformie X, odnosząc się do nieco nieprzewidywalnej polityki produktowej firmy. Problemem była zwłaszcza ograniczona dostępność poprzednich modeli marki, która robiła dużo szumu wokół jakiejś nowości, by wypuścić niewielką serię sprzętu, a następnie entuzjastycznie przejść do kolejnego projektu.

Ayaneo Pocket MICRO powraca

Tak też było niedawno Ayaneo Pocket MICRO 2 – niewielką retro konsolką, pokazaną w czerwcu. Sprzęt ten wyposażono w układ Snapdragon 865, 3,5-calowy ekran IPS, 8 GB pamięci RAM oraz obudowę ze szczotkowanego metalu.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i momentalnie się wyprzedał. Producent we wpisie na X zapewnia jednak, że Ayaneo Pocket MICRO 2 powraca, potwierdzając dodatkową produkcję tego modelu, z wysyłką oczekiwaną pod koniec sierpnia.