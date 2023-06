ASUS ROG Ally. Naprawa jest dużo łatwiejsza niż w Steam Decku

Okazuje się, że konsola ASUS ROG Ally została zaprojektowana w taki sposób, że ewentualna naprawa powinna być prostą czynnością.

Wiele dzisiejszych sprzętów projektowanych jest tak, że późniejsza naprawa jest niezwykle trudna, przynajmniej dla niezależnych serwisantów. Tak jest między innymi w przypadku najnowszych, 15-calowy MacBooków Air. Tym razem serwis iFixit przyjrzał się konsoli ASUS ROG Ally i wnioski są optymistyczne.

Naprawa ASUS ROG Ally

Konsola ASUS ROG Ally okazała się dość prosta w rozkręceniu. Według iFixit niezwykle łatwo wymienić w niej baterię, analogowe gałki, wentylatory, a także dysk SSD. Wszystkie elementy są przykręcane raczej standardowymi śrubami. Nigdzie nie widać też kleju, który utrudniałby cały proces.

Nie oznacza to, że wszystko jest idealne. ASUS traci kilka punktów z powodu lekko problematycznej wymiany ekranu, a także słabej dostępności części zamiennych. Drugiej z tych kwestii tłumaczyć nie trzeba. Producent na razie nie udostępnił części do swojej konsoli, ale w niedalekiej przyszłości powinno się to zmienić.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to jest to jeden z elementów, który został przyklejony, więc nie obyło się bez użycia skalpela. To zwiększało ryzyko ewentualnego uszkodzenia szkła. Pomocne w demontażu może okazać się ciepłe powietrze, które powinno częściowo rozpuścić klej.

W ogólnym rozrachunku serwis iFixit uznał ASUS ROG Ally za konsolę dość łatwą w naprawie. Z pewnością wypada pod tym względem lepiej niż konkurencyjnym Steam Deck.

Zobacz: ASUS ROG Ally – test. Zachwyca, by wkurzyć

Zobacz: Czekasz na ASUS ROG Ally? Nie instaluj nowej aktualizacji BIOS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Tom's Hardware, iFixit