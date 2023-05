ASUS ROG Ally może być jak Steam Deck. Dosłownie

ASUS ROG Ally może być jak Steam Deck. Wystarczy zainstalować na nim odpowiednie oprogramowanie.

ASUS ROG Ally to sprzęt, który doskonale radzi sobie z emulacją zarówno starszych, jak i tych młodszych konsol (np. Switcha). Świetnie może też udawać lepszego Steam Decka, wystarczy zainstalować na nim oprogramowanie o nazwie ChimeraOS.

ASUS ROG Ally jak Steam Deck

ChimeraOS to oprogramowanie, które do złudzenia przypomina system operacyjny Steam Decka. Pozwala on na granie w produkcje ze Steama, czyli spełnia swoją najważniejszą funkcję. Wydaje się przy tym dużo wygodniejszy w obsłudze niż Windows 11 z aplikacją ASUS Armoury Crate, które są standardowo instalowane na ASUS ROG Ally.

Niestety, system cały czas na pewne wady, które wymagają poprawy w kolejnych wersjach. Jednym z nich jest niedziałający dźwięk, przynajmniej z wbudowanych w konsolę głośników. Konieczne jest podłączenie słuchawek lub głośnika przez złącze mini-jack 3,5 mm. Z kolei WiFi, chociaż działa, to potrafi płatać figle. Wreszcie konsola traci z ChimeraOS możliwość zmiany ustawień TDP, a tym samym mocy, jakiej ma używać.

Tymczasem ASUS ROG Ally jest od kilku dni u nas na testach i w przyszłym tygodniu powinna się ukazać nasza recenzja konsoli.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Tom's Hardware