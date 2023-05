ASUS ROG Ally: Znamy polską cenę konsoli. Jest dobrze!

Już za chwilę konsola ASUS ROG Ally trafi do sklepów. Tymczasem poznaliśmy polską cenę urządzenia. Jest dobrze.

ASUS ROG Ally, czyli pierwsza konsola z systemem Windows 11 i układami AMD Ryzen Z1, już za chwilę pojawi się w sklepach. Wiemy, kiedy dokładnie będziemy mogli ją kupić i jaka jest cena najwyższego modelu. Na tle Steam Decka wygląda to bardzo dobrze.

Polska cena ASUS ROG Ally

Sprzedaż ASUS ROG Ally ruszy na całym świecie już 13 czerwca. Wkrótce w Polsce będziemy mogli składać zamówienia przedpremierowe, dzięki czemu każdy zainteresowany powinien móc nabyć urządzenie i ze zniecierpliwieniem czekać na przesyłkę w połowie przyszłego miesiąca.

Jeśli chodzi o cenę, to prezentuje się ona nieźle na tle konkurencji. Za konsolę w wersji z układem AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB pamięci RAM LPDDR5 6400 MHz i dyskiem 512 GB NVMe PCIe Gen 4 zapłacimy 3799 zł, czyli o 700 więcej niż za najmocniejszego Steam Decka. Może się wydawać, że to dużo i nie twierdzę, że ASUS ROG Ally to sprzęt tani. Jednak tajwański producent stworzył konsolę zdecydowanie mocniejszą od konkurenta ze stajni Valve.

Warto przypomnieć, że konsola wyposażona jest ponadto w 7-calowy ekran Full HD o jasności 500 nitów i odświeżeniu 120 Hz. W razie potrzeby urządzenie, dzięki ROG Gaming Charger Dock, można podłączyć do telewizora przy jednoczesnym ładowaniu. A jeśli zabraknie wydajności, to można skorzystać z zewnętrznej karty graficznej w stacji XG Mobile z nawet GeForcem RTX 4090 Laptop na pokładzie. Szkoda, że wszystkie te akcesoria trzeba dokupić osobno.

Każdy nabywca ASUS ROG Ally dostanie bezpłatnie 3-miesięczny kod Xbox Game Pass Ultimate. Poza tym konsola obsługuje Steama, GOG Galaxy, Ubisoft Connect, Epic Games Launcher, EA App i wszystkie inne aplikacje, które dostępne są na Windowsa. Poza tym pozwala na instalowanie aplikacji z Androida.

