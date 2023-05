Z tym ASUS ROG Ally radzi sobie doskonale. Miłośnicy retro ją pokochają

Okazuje się, że konsola ASUS ROG Ally jest doskonała w emulacji. Rewelacyjnie radzi sobie z udawaniem wielu starszych konsol.

ASUS ROG Ally to konsola, która może być prawdziwym hitem. Jest co prawda trochę droższa niż najdroższy Steam Deck, ale jednocześnie oferuje dużo lepszą wydajność i obsługę gier nie tylko ze Steama. Jest doskonała jeszcze w jednej rzeczy — emulacji.

ASUS ROG Ally i emulacja

Kilka zagranicznych redakcji ma już dostęp do testowych egzemplarzy ASUS ROG Ally. Konsola nie jest pozbawiona wad, z czego najczęściej wymieniane jest oprogramowanie w postaci Windowsa 11, które nie najlepiej sprawdza się przy obsłudze dotykowej.

Jednak wada może być też częściowo zaletą. System pozwala na instalowanie niemal dowolnych aplikacji, więc sprawdzono, jak urządzenie radzi sobie ze starszymi grami, uruchomionymi za pomocą emulatorów. Okazuje się, że jest więcej niż dobrze.

Dolphin Emulator (GameCube i Wii) pozwala na uruchomienie niemal każdej gry w 1080p i 60 fps-ach przy TDP konsoli na poziomie zaledwie 9 W. Podobnie wygląda sytuacja z PS2/PCSX2, chociaż tutaj TDP rośnie do 15 W. Z kolei emulator PSP pozwala na granie np. w God of War Chains of Olympus w 1080p i 60 klatkach przy TDP zaledwie 7 W.

Konsola radzi sobie nawet z emulacją Xbox 360 oraz PlayStation 3. W przypadku pierwszej uruchamia Red Dead Redemption ze średnią płynnością 53 fps-ów przy TDP na poziomie 45 W. Z kolei God of War 3 z PS3 udało się włączyć w trybie 1080p i 30 fps przy 30 W. ASUS ROG Ally nie miał z tym żadnych problemów.

Tak doskonałe wyniki w emulacji to przede wszystkim zasługa instrukcji AVX-512, które są obsługiwane przez układ AMD Ryzen Z1.

