Czekasz na Nintendo Switch 2? No to jeszcze poczekasz

Kiedy może zadebiutować Nintendo Switch 2? Z Japonii nie płyną do nas zbyt optymistyczne wieści. Na premierę konsoli jeszcze trochę poczekamy.

Nintendo Switch zadebiutowało w marcu 2017 roku, więc dwa miesiące temu urządzenie obchodziło swoje 6-lecie. Jak na konsolę to już dość długi czas, więc nikogo nie powinno dziwić, że pojawiają się plotki na temat następcy. Według najnowszych wieści na Nintendo Switch 2 trochę jeszcze poczekamy.

Spada sprzedaż Nintendo Switch

Nintendo Switch okazało się ogromnym sukcesem. Konsoli można zarzucać, że ma słabą wydajność i już nie przystoi dzisiejszym standardom, ale faktem jest, że jej największą zaletę są gry. W ten nie da się zagrać nigdzie indziej.

Dlatego sprzedaż już ponad 125,6 mln egzemplarzy na całym świecie to żadne zaskoczenie. Wyniku Nintendo DS (154 mln) prawdopodobnie nie uda się pokonać, ale Japończycy i tak mają powody do zadowolenia.

Nie zmienia to faktu, że cykl życia Nintendo Switch powoli się kończy. Widać to też po wynikach sprzedaży, które z roku na rok są coraz gorsze. W minionym roku kupiliśmy 18 mln urządzeń, gdzie w najlepszym okresie było to ponad 28,8 mln. Poza tym firma przewiduje, że w kolejnym roku fiskalnym zanotuje spadek zysków aż o 21 proc. Ma on być spowodowany właśnie gorszą sprzedażą Switcha.

Właśnie dlatego coraz więcej osób wzywa Nintendo do prezentacji kolejnego urządzenia, być może Nintendo Switch 2. Tymczasem japońska firma nie zamierza się z tym spieszyć. Prace nad konsolą podobno idą zgodnie z planem, ale najwcześniej mamy ją zobaczyć dopiero na wiosnę 2024 roku. To jeszcze rok czekania.

Zobacz: Sharp mówi o nowej konsoli. Switch 2 czy PlayStation Q-Lite?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Nikkei Asia