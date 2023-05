Sharp mówi o nowej konsoli. Switch 2 czy PlayStation Q-Lite?

Firma Sharp w najnowszym raporcie finansowym ujawniła informacje na temat nowej, przenośnej konsoli.

W najnowszym raporcie finansowym firmy Sharp pojawił się ciekawy zapis, według którego firma będzie produkować ekrany do nowej konsoli przenośnej. Zapis zniknął z dokumentu, gdy tylko został zauważony przez dziennikarzy, co tylko pokazuje, że coś jest na rzeczy.

Nowa, przenośna konsola?

Na ten moment wiemy, że Sharp będzie produkował ekrany LCD do nowej, przenośnej konsoli i informacja ta została przedwcześnie ujawniona. Chociaż informacji nie ma wiele, to na podstawie tych kilku kwestii możemy pospekulować, o jakie urządzenie może chodzić.

Pierwszym tropem może być Nintendo Switch 2, o ile konsola rzeczywiście będzie się tak nazywać. Nie od dzisiaj wiadomo, że Japończycy pracują nad następnym modele handhelda. Ma on korzystać z układu NVIDIA, produkowanego w litografii 5 nm, który zaoferuje nie tylko wyższą wydajność, ale też wsparcie dla DLSS. Jednak w tym wypadku może dziwić wybór matryc LCD, ale może to być podyktowane oszczędnością.

Drugi trop to PlayStation Q-Lite. Kilka tygodni temu pojawiły się plotki na temat urządzenia. Ma to być uzupełnienie dla PlayStation 5. Konsola pozwoli na granie w pełnoprawne produkcje z konsoli stacjonarnej dzięki funkcji Remote Play. Jeśli plotki się potwierdzą, to urządzenie może pojawić się jeszcze w tym roku.

Nie można też wykluczyć, że chodzi o inne urządzenie. W ostatnim czasie rośnie popularność handheldów. Dowodem na to są między innymi Steam Deck, ASUS ROG Ally oraz Logitech G Cloud.

