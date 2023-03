Taki układ ma być sercem Nintendo Switch 2

Chociaż Nintendo twierdzi, że Switch ma przed sobą jeszcze długie życie, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że trwają już prace nad następcą. Na temat kolejnej konsoli Japończyków pojawia się coraz więcej informacji. Najnowsze dotyczą układu, z którego urządzenie ma korzystać.

Najnowsze plotki na temat konsoli Nintendo Switch 2 (o ile rzeczywiście będzie się tak nazywała) ujawnił koreański insider o pseudonimie OreXda. Z jego informacji wynika, że urządzenie ponownie będzie korzystać z układu z serii NVIDIA Tegra. Ten ma być produkowany w fabrykach Samsunga z wykorzystaniem litografii 5 nm 5LPP (5 nm Low Power Plus).

Another NVIDIA Tegra for Nintendo Switch will manufactured from 5LPP.



I will keep uploading this info in Twitter as soon as i can.