ASRock z 3 monitorami z wysokiej półki. Takiej technologii nie było

ASRock, firma znana głównie z płyt głównych, wkracza na rynek monitorów z wysokiej półki. Firma ogłosiła 3 nowe modele oparte o matryce WOLED i QD-OLED. Powinny zaspokoić wymagających graczy, a dwa z nich mają niespotykaną nigdzie indziej funkcję.

ASRock mierzy wysoko

ASRock ogłosił 3 nowe monitory:

32-calowy PGO32UFS z matrycą WOLED

27-calowy PGO27QFS z matrycą WOLED

27-calowy PGO27QFV z matrycą QD-OLED

Wszystkie z nich to produkty z wyższej półki, oferujące znacznie więcej niż typowy monitor LCD, a tym samym ASRock chce rywalizować z LG, Samsungiem, Dellem, Acerem i Asusem w segmencie OLED.

Dwa z tych monitorów - PGO32UFS i PGO27QFV mają być wyposażone w moduł łączności WiFi i mają funkcjonować jako antena WiFi, przekazując sygnał bezprzewodowy dla komputera przy podłączenu kabli antenowych WiFi, które są dołączone do monitora. Są to pierwsze monitory tego typu.

Monitor PGO32UFS to 32-calowy monitor z płaskim ekranem i panelem WOLED od LG Display z 4K i odświeżaniem 240 Hz, a dzięki technologii Dual Mode, można na nim uzyskać aż 480 Hz przy 1080p. Z kolei PGO27QFS to 27-calowy monitor WOLED z płaskim ekranem z rozdzielczością 1440p i 240 Hz odświeżaniem, a PGO27QFV ma również płaski ekran, a do tego matrycę QD-OLED i jest w stanie zapewnić obraz w 1440p przy 360 Hz odświeżaniu.

Wszystkie z monitorów mają porty HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, a oprócz tego złącza USB-C. Dodatkowo, wszystkie z nich mają certyfikat AMD FreeSync Premium Pro dla VRR. Te trzy modele z panelami OLED odznaczają się także 99-procentowym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3, czasem reakcji 0,03 ms i były ręcznie skalibrowane pod kątem odzwierciedlenia kolorów. ASRock informuje również, że użył specjalnych układów chłodzenia, mechanizmów cyklów kompensacyjnych matryc i automatycznego dostosowania jasności, aby wydłużyć żywotność sprzętów.

Monitory te mają zadebiutować na CES 2025 i wejść do sprzedaży w 2025 r.



Źródło zdjęć: ASRock

Źródło tekstu: flatpanels