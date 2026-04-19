AsRock stworzył nowy typ DDR5. Będzie tańszy i o połowę gorszy
Ceny RAM, zwłaszcza DDR5, od wielu miesięcy są na niezwykle wysokim poziomie. Co gorsza, sam kryzys ma potrwać jeszcze długie lata. Nic więc dziwnego, że producenci szukają alternatyw, często decydując się na bardzo desperackie rozwiązania. Takim jest właśnie pamięć HUDIMM.
AsRock, we współpracy z Intelem i TeamGroup stworzył nowy typ pamięci, który jest zgodny z płytami Intel 600 / 700 / 800 o nazwie HUDIMM. Różnica między nim a standardowym DDR5 jest dość prosta: otóż standaredowe pamięcy wykorzystują dwa 32-bitowe podkanały tym samym uzyskując przepustowość 2x 32 bit. HUDIMM, czyli Half Unbuffered DIMM wykorzystuje tylko jeden kanał. Tym samym uzyskuje się DDR5 o przepustowości 32-bitowej.
HUDIMM czyli ciężki kompromis na ciężkie czasy
Efekt jest taki, że przepustowość pamięci spada o połowę. Tak samo, jak i jej rozmiar, ponieważ modułów pamięci DRAM na laminacie pamięci jest o połowę mniej. Mimo to efekty zastosowania modułu HUDIMM w zestawie z DDR5 w Dual Channel mają być lepsze niż pojedynczego modułu DDR5 w Single Channel.
AsRock poza HUDIMM dla PC rozpoczął także produkcję modułów HSODIMM dla laptopów, które mają działać wedle tej samej zasady. Oczywiście cięcie przepustowości i pojemności o połowę jest dość bolesnym rozwiązaniem. Jednak koniecznym w czasach kryzysu.
Niestety, wciąż nie są znane ceny modułów HUDIMM, ani ich dokładna data wprowadzenia. Jeśli jednak będą one rzeczywiście atrakcyjne, to na pewno będzie to duży plus dla Intela, jeśli chodzi o budowę PC-tów z ograniczonym budżetem.