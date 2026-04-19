AsRock stworzył nowy typ DDR5. Będzie tańszy i o połowę gorszy

AsRock, we współpracy z Intelem i TeamGroup stworzył nowy typ pamięci, który jest zgodny z płytami Intel 600 / 700 / 800 o nazwie HUDIMM. Różnica między nim a standardowym DDR5 jest dość prosta: otóż standaredowe pamięcy wykorzystują dwa 32-bitowe podkanały tym samym uzyskując przepustowość 2x 32 bit. HUDIMM, czyli Half Unbuffered DIMM wykorzystuje tylko jeden kanał. Tym samym uzyskuje się DDR5 o przepustowości 32-bitowej.

HUDIMM czyli ciężki kompromis na ciężkie czasy

Efekt jest taki, że przepustowość pamięci spada o połowę. Tak samo, jak i jej rozmiar, ponieważ modułów pamięci DRAM na laminacie pamięci jest o połowę mniej. Mimo to efekty zastosowania modułu HUDIMM w zestawie z DDR5 w Dual Channel mają być lepsze niż pojedynczego modułu DDR5 w Single Channel.

AsRock poza HUDIMM dla PC rozpoczął także produkcję modułów HSODIMM dla laptopów, które mają działać wedle tej samej zasady. Oczywiście cięcie przepustowości i pojemności o połowę jest dość bolesnym rozwiązaniem. Jednak koniecznym w czasach kryzysu.