Apple Watch 7 dostanie większą baterię? Tak, zamiast nowych sensorów

Apple Watch 7 prawdopodobnie nie będzie posiadał nowych sensorów. Zamiast tego urządzenie zostanie wyposażone w większy akumulator.

Wytrzymałość akumulatora nigdy nie była mocną stroną zegarków z serii Apple Watch. Wygląda jednak na to, że w tym roku wraz z premierą siódmej generacji urządzenia może się to zmienić. Według najnowszych doniesień dzięki bardziej efektywnemu rozmieszczeniu podzespołów producentowi udało się wygospodarować dodatkową przestrzeń wewnątrz obudowy zegarka. Miałaby ona być wykorzystana do zwiększenia pojemności akumulatora bez powiększania rozmiarów smartwatcha.

Jest tu jednak pewien haczyk. Zwiększenie pojemności baterii ma się odbyć kosztem nowych sensorów, których zastosowanie rozważano. Jak donosi Bloomberg, mowa tu m.in. o czujniku mierzącym temperaturę ciała. Ten ma zadebiutować dopiero przy okazji kolejnej generacji zegarka, zaplanowanej na 2022 rok.

Jeśli plotki się potwierdzą, tegoroczna wersja Apple Watch zapowiada się wyjątkowo zachowawczo. Czy sam dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu wystarczy, by przyciągnąć użytkowników? Najprawdopodobniej przekonamy się już jesienią.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: MacRumors, Economic Daily News, Bloomberg