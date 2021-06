Samsung sprzeciwia się współpracy LG i Apple'a

LG wycofuje się co prawda z rynku smartfonów, ale nie znaczy to, że nie będzie już sprzedawał smartfonów. Układ LG i Apple'a nie podoba się jednak Samsungowi.

Już za nieco ponad miesiąc LG oficjalnie zlikwiduje swój dział mobilny. Koreańczycy już teraz przestali produkować swoje telefony, jednak sprzedaż będzie stała do opróżnienia magazynów. Raz jeszcze wypada tu przypomnieć, że posiadacze telefonów LG otrzymają przyobiecane wcześniej aktualizacje - zarówno do Androida 12, jak i Androida 13. LG będzie honorował też zobowiązania co do napraw. W Korei Południowej jednak narodził się pomysł współpracy między LG a Apple. Jak można się domyślić - nie uszło to uwadze Samsunga. Największy producent smartfonów na świecie od razu interweniował.

Samsung przypomniał LG, że jedna z umów między dwoma czebolami mówi, że będą sprzedawać jedynie własne smartfony w swoich sklepach. LG odpowiedział, że w tej samej umowie znajduje się też fragment o zmianie sytuacji rynkowej. Wycofanie się LG z rynku smartfonów zdecydowanie podpada pod takie określenie. Przy okazji okazało się, że LG nie będzie sprzedawać nie tylko komputerów Apple'a, ale także iPadów i Apple Watchy. Będą to jedynie iPhone'y. Samsung chce jednak, by LG sprzedawał też smartfony Galaxy i zaczął...naciskać na koreańskich operatorów by też wywarli presję na LG.

Zobacz: LG szykuje kolejny rozwijany telewizor

Zobacz: Sklepy LG będą sprzedawały iPhone'y oraz iPady

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: frontron (twitter), wł