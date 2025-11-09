Sprzęt

Fani Apple będą wniebowzięci. Watch 10 jest w fenomenalnej cenie

Appel Watch to przedłużenie iPhone, a teraz model podstawowy możesz kupić naprawdę tanio.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 07:00
1
Telepolis.pl
Apple Watch 10 jest obecnie w promocji za jedyne 1399 zł. Mowa tu o wersji bez LTE, chociaż rzecz jasna jest on wyposażony w Wi-Fi i GPS. Zegarek ten pozwala nam na odbieranie powiadomień, a nawet połączeń z iPhone. A także potrafi strumieniować muzykę lub audiobooki bezpośrednio z sieci dzięki Wi-Fi. Natomiast opcja Znajdź sprawia, że nigdy już nie zgubimy naszego iPhone w mieszkaniu, ani nie zostawimy go przypadkiem w miejscu publicznym.

Apple Watch 10

Nieocenione są także jego funkcje do pomiaru zdrowia lub aktywności. Pod tym względem jest podawany przez wielu za przykład niezwykle dokładnego smartwatcha. Można nim także bardzo wygodnie płacić za zakupy dzięki Apple Pay. Jedyną wadą tego urządzenia jest bateria, która wytrzymuje około jednego dnia. Tym samym pomiar snu może być dość dyskusyjną funkcją. Chyba że ładujemy go w międzyczasie — np. podczas prysznicu. Zegarek ten pozwala także włączyć GPS i nawigować z nadgarstka. A wszystko to za jedyne 1399 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

