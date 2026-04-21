Tim Cook odchodzi ze stanowiska. Wiemy, kto przejmie stery w Apple

Tim Cook ma już 65 lat i jak sam deklaruje, jest już zmęczony. Z tego też powodu zamierza on zrezygnować ze stanowiska dyrektora generalnego Apple, co nastąpi 1 września bieżącego roku. Nie oznacza to jednak, że opuści on firmę. Jednak, zamiast wyznaczać jej kierunek, będzie ją teraz nadzorował z fotela prezesa zarządu. Podczas ogłoszenia tej decyzji wydał następujące oświadczenie:

Bycie prezesem Apple było dla mnie największym zaszczytem w życiu i zaufaniem, jakim obdarzyłem tak niezwykłą firmę. Kocham Apple całym sobą i jestem niezmiernie wdzięczny, że miałem okazję pracować z zespołem tak pomysłowych, innowacyjnych, kreatywnych i głęboko troskliwych ludzi, którzy z niezachwianym oddaniem dbają o wzbogacanie życia naszych klientów i tworzenie najlepszych produktów i usług na świecie.

Kto zastąpi Tima Cooka?

John Ternus pracuje w Apple od 25 lat. Obecnie piastuje on stanowisko starszego wiceprezesa ds. inżynierii sprzętu. To właśnie on kieruje zespołami odpowiedzialnymi za projektowanie sprzętowe urządzeń Apple. Można więc mieć nadzieję, że jako dyrektor generalny położy nacisk na ten właśnie aspekt.

I chociaż nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to sam Tim Cook miał go wskazać na swojego następcę. W co nie jest trudno uwierzyć, ponieważ obecny CEO Apple wypowiada się o nim w samych superlatywach: