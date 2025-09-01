Otwarcie nowego salonu Apple. Dwa dni mocnych promocji na start

Otwierany w Katowicach iSpot to kolejna lokalizacja z oficjalnym statusem Apple Premium Partner i miejsce, gdzie klienci będą mieli dostęp do pełnej oferty urządzeń Apple. W dniu premiery pierwsi klienci mogą liczyć na specjalne oferty. Jakie promocje będą dostępne na otwarcie?

iSpot otworzy się w Galerii Katowickiej, przy ulicy 3-go Maja 30. Salon zlokalizowany będzie na poziomie 0. Specjalne oferty obowiązują wyłącznie w salonie, w dniach 5-6 września do wyczerpania zapasów, dlatego warto zaplanować wizytę jak najszybciej.

Nowy iSpot – promocje na start

W specjalnych cenach dostępne będą smartfony iPhone 16 w różnych wersjach, słuchawki AirPods 4 z ANC, ale również AirPods Max i AirPods Pro. W Galerii Katowickiej dostępne będą również komputery MacBooki Air – zarówno z procesorem M2, jak i M4. Poza tym łowcy okazji mogą liczyć na promocyjne oferty na Mac mini, Apple Watch, iPad, zakup Apple TV 4K oraz na akcesoria w postaci Apple Pencil. Oto najważniejsze promocje na otwarcie:

iPhone

iPhone 16e w cenach od 2599 zł.

iPhone 16 w cenach od 3199 zł.

iPhone 16 Plus w cenach od 3799 zł.

iPhone 16 Pro w cenach od 4399 zł.

iPhone 16 Pro Max w cenach od 5599 zł.

AirPods

AirPods 4 z ANC w cenie 649 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 849 zł.

AirPods Pro 2 za 849 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1099 zł.

AirPods Max za 1 999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2499 zł.

MacBook Air

MacBook Air 13" z czipem M2, 16 GB RAM, 256 GB SSD za 3599 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3799 zł.

MacBook Air 13" z czipem M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD za 4299 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4799 zł.

MacBook Air 13" z czipem M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 70 W za 4799 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5299 zł.

MacBook Air 15" z czipem M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD za 4999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5199 zł.

Mac mini

Mac mini z czipem M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD w cenie 2399 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2999 zł.

Apple Watch

Apple Watch SE GPS 40 mm za 799 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 999 zł.

Apple Watch Series 10 wszystkie dostępne modele -300 zł:

Apple Watch Series 10 GPS 42 mm od 1699 zł.

Apple Watch Series 10 GPS 46 mm od 1899 zł.

Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42 mm od 2199 zł.

Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm od 2399 zł.

iPad

iPad 11" A16 Wi-Fi 128 GB za 1499 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1699 zł.

iPad Air 11" M3 Wi-Fi 128 GB za 2499 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2999 zł.

Apple TV

Apple TV 4K 128 GB za 749 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 949 zł.

Rysiki

Apple Pencil (USB-C) za 299 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 399 zł.

Apple Pencil Pro za 499 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 649 zł.