iPhone 17 traci zasięg Wi-Fi. Rażąca kompromitacja, ale łatka w drodze

Wi-Fi przerywa połączenie

Na forach i w mediach społecznościowych pojawiły się zgłoszenia dotyczące problemów z iPhonem 17. Użytkownicy zauważyli, że telefon w losowych momentach zrywa połączenie Wi-Fi, a czasem także Bluetooth. Po kilku sekundach sieć wraca, ale w tym czasie nie działa AirPlay czy CarPlay.

Dalsza część tekstu pod wideo

Część osób twierdzi, że problem występuje zarówno przy zablokowanym, jak i odblokowanym ekranie.

Apple Watch może mieć związek

Co ciekawe, wielu użytkowników zauważa, że problem pojawia się wtedy, gdy mają na ręku Apple Watcha. Po zdjęciu zegarka albo jego zablokowaniu połączenie działa normalnie. Nie ma jednak jednego modelu Apple Watcha, który byłby odpowiedzialny za błąd.

Kłopoty dotyczą głównie podstawowego iPhone’a 17, ale pierwsze sygnały pojawiają się też od posiadaczy modeli iPhone Air i iPhone 17 Pro Max.

Nie pierwszy problem iPhone’a 17

To nie jedyna usterka zgłaszana przez posiadaczy najnowszego smartfonu Apple'a. Wcześniej pojawiały się już informacje o gubieniu sygnału sieci komórkowej czy błędach w aplikacji aparatu. Wygląda więc na to, że nowa seria iPhone’ów nie jest wolna od wpadek.