Sprzęt

iPhone 17 traci zasięg Wi-Fi. Rażąca kompromitacja, ale łatka w drodze

iPhone 17 dopiero trafił do użytkowników, a już pojawiły się pierwsze problemy. Część osób skarży się na kłopoty z łącznością, które mogą utrudniać codzienne korzystanie z telefonu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:55
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
iPhone 17 traci zasięg Wi-Fi. Rażąca kompromitacja, ale łatka w drodze

Wi-Fi przerywa połączenie

Na forach i w mediach społecznościowych pojawiły się zgłoszenia dotyczące problemów z iPhonem 17. Użytkownicy zauważyli, że telefon w losowych momentach zrywa połączenie Wi-Fi, a czasem także Bluetooth. Po kilku sekundach sieć wraca, ale w tym czasie nie działa AirPlay czy CarPlay.

Dalsza część tekstu pod wideo

Część osób twierdzi, że problem występuje zarówno przy zablokowanym, jak i odblokowanym ekranie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 512GB 6.7'' 120Hz Srebrny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 512GB 6.7'' 120Hz Srebrny (CPO)
0 zł
4399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 128GB 6.7" Żółty
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 128GB 6.7" Żółty
0 zł
3549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3549.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Różowy
-300 zł
5799 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Advertisement

Apple Watch może mieć związek

Co ciekawe, wielu użytkowników zauważa, że problem pojawia się wtedy, gdy mają na ręku Apple Watcha. Po zdjęciu zegarka albo jego zablokowaniu połączenie działa normalnie. Nie ma jednak jednego modelu Apple Watcha, który byłby odpowiedzialny za błąd.

Kłopoty dotyczą głównie podstawowego iPhone’a 17, ale pierwsze sygnały pojawiają się też od posiadaczy modeli iPhone Air i iPhone 17 Pro Max.

Nie pierwszy problem iPhone’a 17

To nie jedyna usterka zgłaszana przez posiadaczy najnowszego smartfonu Apple'a. Wcześniej pojawiały się już informacje o gubieniu sygnału sieci komórkowej czy błędach w aplikacji aparatu. Wygląda więc na to, że nowa seria iPhone’ów nie jest wolna od wpadek.

Oczywiście, nie jest to sytuacja wyjątkowa. Przy premierach nowych urządzeń różnych producentów często zdarzają się podobne problemy. Użytkownicy liczą, że Apple szybko naprawi te błędy w aktualizacji oprogramowania. Podobno beta iOS 26.1 problemów z Wi-Fi nie ma.

Image
telepolis
#Apple apple watch carplay AirPlay nowy smartfon apple problemy z wi-fi apple iphone 17 Apple iPhone 17 Pro Max Apple iPhone Air iPhone 17 problemy
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Phone Arena