Apple idzie na całość. Chce tworzyć jeszcze więcej własnych chipów

Niezależność od Qualcommu

Pierwszym krokiem w stronę uniezależnienia się od Qualcommu był iPhone 16e, który trafił do sprzedaży w lutym 2025 r. i był pierwszym smartfonem Apple z modemem komórkowym C1. Jak wykazały testy, nie ma on takiej samej wydajności, jak produkty Qualcommu, bo nie wspiera 5G mmWave ani wszystkich częstotliwości co konkurencyjne produkty. Z tego powodu nie trafi on do rodziny iPhone 17, chyba że do modelu iPhone 17 Air, niemniej jednak C1 to krok w dobrym kierunku i nadal oferuje dobrą wydajność.