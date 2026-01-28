Ten powerbank błyskawicznie naładuje Twoje urządzenia
Powerbank powinien być pojemny i szybki. Zwłaszcza ten drugi człon ma znaczenie. W końcu zależy nam na tym, aby jak najkrócej trzymać nasz smarfon, czy inne urządzenie na kablu, kiedy jesteśmy w terenie. Anker A1383 świetnie się sprawdzi w tej roli.
Można powiedzieć, że jest to konstrukcja z małą gwiazdką. Powerbank, którego warto używać w sytuacjach, w których chcemy naładować więcej, niż dwa urządzenia jednocześnie. Otóż oferuje on moc do 87 W. Sęk w tym, że z pojedynczego portu USB-C jest w stanie oddać maksymalnie 65 W. Tym samym te 22 W różnicy, można przeznaczyć na ładowanie sprzętu obok.
Anker A1383
Czy ma to sens? Biorąc pod uwagę, że mówimy o konstrukcji 20 000 mAh, to jak najbardziej. Do dyspozycji mamy tu dwa porty: USB-A i USB-C. Mało? Sytuację ratuje zintegrowany kabel USB-C, który nie tylko pozwoli naładować nasze urządzenie, ale także naładować powerbank.
Czy ma to sens? Oczywiście, że tak. Nie musimy już się martwić tym, że nie mamy kabla. Do tej pory pamiętam, jak podczas wyjazdu na Polesie zabrałem ładowarkę, powerbank, ale nie zabrałem kabla USB-C, a inni uczestnicy wycieczki wciąż korzystali z microUSB. Taki zintegrowany kabel byłby wybawieniem. Warto także dodać, że produkt jest oferowany w oficjalnym sklepie producenta na Allegro za jedyne 159 zł.