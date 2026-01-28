Ten powerbank błyskawicznie naładuje Twoje urządzenia

Można powiedzieć, że jest to konstrukcja z małą gwiazdką. Powerbank, którego warto używać w sytuacjach, w których chcemy naładować więcej, niż dwa urządzenia jednocześnie. Otóż oferuje on moc do 87 W. Sęk w tym, że z pojedynczego portu USB-C jest w stanie oddać maksymalnie 65 W. Tym samym te 22 W różnicy, można przeznaczyć na ładowanie sprzętu obok.

Anker A1383

Czy ma to sens? Biorąc pod uwagę, że mówimy o konstrukcji 20 000 mAh, to jak najbardziej. Do dyspozycji mamy tu dwa porty: USB-A i USB-C. Mało? Sytuację ratuje zintegrowany kabel USB-C, który nie tylko pozwoli naładować nasze urządzenie, ale także naładować powerbank.