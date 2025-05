To prawdziwy potwór. Ten procesor oferuje aż 192 rdzenie

Firma Ampere Computing bez większego rozgłosu, bez oficjalnej zapowiedzi ani konferencji prasowej, wprowadziła we wtorek nowe procesory z rodziny AmpereOne M . Premiera miała miejsce krótko po przejęciu firmy przez SoftBank i skierowana jest głównie do zastosowań wymagających dużej przepustowości oraz pojemności pamięci operacyjnej.

Kolejna generacja zaoferuje 256 rdzeni i litografię 3 nm

Nowe układy oferują od 96 do 192 rdzeni opartych na architekturze ARM i pracujących z częstotliwością do 3,6 GHz. Każdy rdzeń dysponuje 2 MB pamięci podręcznej L2, a całość uzupełnia 64 MB współdzielonego cache. Kluczową nowością jest 12-kanałowy kontroler pamięci DDR5, obsługujący maksymalnie do 3 TB przy 5600 MT/s z korekcją błędów ECC, co czyni te jednostki atrakcyjnymi dla środowisk chmurowych i centrów danych.