AMD Z2 Extreme. Ten chip to rewolucja dla przenośnych konsol do gier

Firma AMD ujawniła nowy układ Z2 Extreme. Chip ten będzie używany w nowych wersjach przenośnych sprzętów do gier, jak np. ASUS Rog Ally, czy Lenovo Legion Go. Ma on oferować spory skok wydajności.

Na targach IFA w Berlinie, prasa miał okazję być na prezentacji AMD, w której to firma wyjawiła kilka istotnych szczegółów nt. układu Z2 Extreme.



Przede wszystkim pierwsze sprzęty w niego wyposażone pojawią się na początku 2025 roku. Oprócz tego AMD podkreśliło, że największe usprawnienia nastąpiły w przypadku wydajności w grach oraz żywotności baterii. Jack Huynh z AMD wyjawił, że chciał, aby bateria urządzeń z Z2 Extreme wytrzymała 3 godziny grania w Black Myth: Wukong na jednym ładowaniu - w porównaniu do obecnej generacji sprzętu, która wytrzymuje z Wukongiem 45 minut. Nie jest to definitywny wyznacznik tego, że tyle właśnie uzyskamy na Z2 Extreme, ale na pewno AMD poczyniło kroki w tym kierunku.



Jak podaje Jez Corden z Windows Central, nowy układ może być oparty na AMD Strix Point, czyli mobilnym chipie będącym alternatywą dla Qualcomm Snapdragon i układów Apple'a, na architekturze Zen 5.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis

Źródło tekstu: XDA, The Verge, Windows Central, opr. wł.