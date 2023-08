AMD prezentuje karty Radeon RX 7800 XT i 7700 XT

AMD oficjalnie prezentuje dwie nowe karty graficzne — Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT. Obie zapowiadają się bardzo ciekawie. Wraz z nimi debiutuje też technika FSR 3 z HYPR-RX.

AMD uzupełnia portfolio kart graficznych z architekturą RDNA 3 o dwa nowe modele. Są to oczywiście Radeon RX 7800 XT oraz Radeon 7700 XT, o których plotki krążyły już od dłuższego czasu. Teraz wszystko stało się oficjalne, więc poznaliśmy dokładną specyfikację i szacowaną przez Czerwonych wydajność. Na papierze wygląda to bardzo obiecująco.

Radeon RX 7800 XT i 7700 XT mają kosztować 549 i 489 euro

Zacznijmy od specyfikacji obu kart. Radeon RX 7800 XT wyposażony jest w 60 jednostek CU (Compute Units) oraz 16 GB pamięci VRAM 19,5 Gbps na 256-bitowej szynie, co daje przepustowość na poziomie 624 GB/s. Taktowanie w trybie Boost rośnie w modelach referencyjnych do 2430 MHz. Poza tym karta oferuje 64 MB pamięci Infinity Cache, a jej TBP (Total Board Power) to 263 W.

Drugi z modeli to Radeon RX 7700 XT. Ten ma 54 jednostki obliczeniowe i 12 GB pamięci VRAM 18 Gbps, które zostały umieszczone na 192-bitowej szynie. Przekłada się to na 432 GB/s przepustowości. Maksymalne taktowanie w wariantach referencyjnych to 2544 MHz. Do tego dochodzi 48 MB pamięci Infinity Cache, a TBP to 245 W. Oba modele pozycjonowane są jako konstrukcje stworzone do grania w 1440p.

Jeśli chodzi o wydajność, to AMD szacuje Radeona RX 7800 XT jako konkurenta dla GeForce'a RTX 4070. W rozdzielczości 1440p karta Czerwonych ma być w większości gier wydajniejsza od kilku do nawet 23 proc. Natomiast w kilku innych wypada od konkurenta gorzej, chociaż dzieje się tak z włączonym Ray Tracingiem, więc nie jest to żadne zaskoczenie. Z kolei Radeon RX 7700 XT ma być rywalem dla RTX 4060 Ti 16 GB, wobec którego ma być szybszy nawet o 31 proc. (w Call of Duty: Modern Warfare 2).

Karty trafią do sprzedaży 6 września. AMD Radeon RX 7800 XT ma kosztować 549 euro (około 2449 złotych), a Radeon RX 7700 XT 489 euro (około 2185 złotych).

AMD FidelityFX Super Resolution 3.0

Wraz z nowymi kartami w końcu debiutuje też technika AMD FidelityFX Super Resolution 3.0, która ma być odpowiedzią Czerwonych na NVIDIA DLSS 3. Wprowadza ona między AMD Fluid Motion Frames oraz Anti-Lag+, które — nie ma co ukrywać — są one pod wieloma względami podobne do NVIDIA Frame Generation oraz Reflex. W przypadku gry Forspoken generowanie dodatkowych klatek ma poprawiać wydajność w rozdzielczości 4K ze średnio 36 do aż 122 fps-ów, przynajmniej według AMD.

AMD FidelityFX Super Resolution 3.0 dostępne będzie na początek w kilku grach. Na liście znajdują się między innymi: Forspoken, Immortals of Aveum, Cyberpunk 2077, Frostpunk 2, Crimson Desert, Black Myth Wukong czy też Avatar: Frontiers of Pandora.

Poza tym AMD wprowadza też technikę HYPR-RX, która za jednym kliknięciem pozwala poprawić wydajność w grach. Jednocześnie włączy ona Radeon Boost, Anti-Lag+ oraz Super Resolution, dzięki czemu znacząco zwiększy się liczba wyświetlanych klatek na sekundę. Opcja taka pojawi się bezpośrednio w oprogramowaniu AMD Radeon.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AMD