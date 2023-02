AMD skupia się na graczach. Architektura RDNA4 będzie dla nich

AMD stawia na graczy. Przyszła generacja kart graficznych Radeon z architekturą RDNA 4 ma oferować to, czego oczekują użytkownicy.

David Wang i Rick Bergman z Radeon Technologies Group udzielili ciekawego wywiadu japońskiemu serwisowi 4Gamers. Przyznali w nim, że nie zamierzają ścigać się z NVIDIA w dziedzinie akceleracji AI i ulepszania obrazu przy pomocy uczenia maszynowego. Ich zdaniem sztuczna inteligencja ma dużo większy potencjał w grach.

Przyszłe Radeony będą dla graczy

David Wang jest zdania, że gracze nie chcą płacić za rozwiązania, z których później nie korzystają. Jako przykład podał technikę NVIDIA DLSS, która wykorzystuje dedykowane rdzenie Tensor, a pod względem efektów wypada podobnie do AMD FidelityFX Super Resolution i to bez inwestowania w dodatkowy hardware, który zwiększa cenę karty graficznej.

Dlatego też przyszłe Radeony z architekturą RDNA4 mają oferować specyfikację, którą chcą użytkownicy. Co więcej, Rick Bergman nie tylko obiecał, że będą one jeszcze szybsze, co żadnym zaskoczeniem nie jest, ale przyznał, że zadebiutują w najbliższej przyszłości. Nie wiadomo, co dokładnie miał na myśli, ale być może Radeony RX 8000 trafią do sprzedaży szybciej, niż moglibyśmy oczekiwać.

Jeśli chodzi o AI, to przedstawiciele AMD i Radeon Technologies Groups przekonują, że jest ona wykorzystywana w grach w niewystarczający sposób. Ich zdaniem, zamiast technik przetwarzania obrazu, powinny być używane do tworzenia bardziej zaawansowanych gier, np. proceduralnych światów czy wiarygodnych NPC-ów.

