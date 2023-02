AMD D707 namierzone. Czerwoni szykują nowe karty graficzne

Planujesz modernizację komputera lub złożenie nowego zestawu? Jesteś fanem AMD? Świetnie się składa! Czerwoni szykują wreszcie kolejne modele kart graficznych w ramach rodziny Radeon RX 7000.

Najnowsze karty graficzne AMD debiutowały we wrześniu ubiegłego roku. Mowa o rodzinie Radeon RX 7000, w skład której wchodzą do tej pory dwa flagowe modele - RX 7900 XTX orax RX 7900 XT. Ich wydajność stoi na bardzo wysokim poziomie - przegrywając tylko z GeForce RTX 4090 - ale niestety cena również jest wysoka.

AMD przystąpiło do certyfikacji nowych kart graficznych

Z tego powodu wielu konsumentów wstrzymało się z zakupami czekając na nieco słabsze, ale znacznie tańsze modele. Ich premiera jest opóźniana. AMD musi się pozbyć stanów magazynowych Radeonów RX 6000, które zalegają im po krachu na rynku kryptowalut. Wygląda jednak na to, że coś wreszcie ruszyło się w tym temacie.

Jak donosi redakcja VideoCardz, AMD (jako ATI Technologies) złożyło nowy wniosek do Południowokreańskiej Narodowej Agencji Badań Radiowych. Mowa o nowym układzie AMD D707, który ma mieć aż siedem różnych wariantów. Do tej pory w bazie RRA znajdują się dwie inne pozycje:

D702 = AMD Radeon RX 7900 XTX

D704 = AMD Radeon RX 7900 XT

D707 = ?

Niestety to koniec pewnych informacji. AMD D707 może korzystać z jednego ze znanym nam już GPU, lub zupełnie nowego rdzenia jak Navi 31, Navi 32 lub Navi 33. Warto podkreślić, że wpis w koreańskiej bazie nie sugeruje szybkiej premiery nowej karty graficznej. Oznacza to tylko, że produkt jest gotowy do certyfikacji.

Co więcej numeracja układu nie przekłada się na oznaczenie modelu. Może to być zarówno AMD Radeon RX 7800, jak i RX 7600. Chociaż znając dotychczasowy plan wydawniczy Czerwonych należy zakładać, że na rynek będą tradycyjnie trafiać w kolejności coraz słabsze modele. Deklaracja aż siedmiu modeli dla układu AMD D707 każe sugerować, że część z nich to będą rozwiązania profesjonalne do serwerów i stacji roboczych.

