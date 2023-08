AMD potwierdza. To koniec kart graficznych Radeon RX 7000

AMD kilka dni temu oficjalnie zaprezentowało dwie nowe karty graficzne z architekturą RDNA 3. Mowa o modelach Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT. Jednocześnie Czerwoni przyznali, że to koniec. Więcej konstrukcji z tej serii nie będzie.

Takie zapewnienie padło z pust Scotta Herklemana, który w AMD odpowiada właśnie za karty graficzne. Zapytany o portfolio firmy przyznał, że jest ono na ten moment kompletne, przynajmniej jeśli chodzi o modele z architekturą RDNA 3.

Cóż, portfolio RDNA 3 jest już kompletne. Ze wszystkich produktów, które planowaliśmy wprowadzić na rynek, to jest to, czyli te kilka ostatnich produktów, które właśnie wprowadziliśmy. Być może mamy jeszcze kilka różnych wersji, ale nie są to nowe układy ASIC. […] To była podróż, minął rok od wypuszczenia pierwszego RDNA 3, a teraz rok później kończymy tę serię. Powinniśmy już to zrobić, skończyliśmy i jesteśmy podekscytowani. A teraz myślę, że mamy szerokie spektrum dla ludzi, którzy chcą RDNA3 zarówno z górnej, jak i dolnej półki.