AMD mogło zrobić konkurenta dla RTX 4090, ale nie chciało

Firma AMD twierdzi, że mogła zrobić kartę porównywalną wydajnościowo do GeForce'a RTX 4090, ale po prostu nie chciała.

Nie ulega wątpliwości, że w tym momencie najszybszą kartą graficzną na rynku jest GeForce RTX 4090, przynajmniej jeśli mówimy o modelach stricte dla graczy. AMD, czyli największy konkurent NVIDII, nie stworzył konstrukcji, która byłaby w stanie rywalizować z aktualnym liderem. Nie oznacza to, że Czerwoni nie mieli takiej możliwości.

Radeon o wydajności RTX 4090?

Rick Bergman i David Wang z AMD udzielili ciekawego wywiadu serwisowi ITMedia. Zostali w nim zapytani, czemu nie stworzyli Radeona, który mógłby wydajnościowo konkurować z GeForcem RTX 4090, czyli najmocniejszą kartą w ofercie konkurenta. Okazuje się, że to było możliwe, po prostu nie znalazło się w planach czerwonego producenta.

Technicznej jest możliwe stworzenie GPU ze specyfikacją, która mogłaby konkurować z NVIDIĄ. Jednak stworzenie takiego GPU oznaczałoby TDP na poziomie 600 W i cenę w granicach 1600 dolarów. Po przemyśleniu postanowiliśmy nie zaadaptować takiej strategii.

Czy wyszło im to na dobre? Można mieć co do tego wątpliwości. Nie jest przecież tajemnicą, że najnowsze karty graficzne AMD nie cieszą się szczególnym uznaniem wśród graczy. Z drugiej strony jeszcze wydajniejszy i jeszcze droższy model prawdopodobnie nic by tutaj nie zmienił. Czerwoni może i byliby w stanie rywalizować z RTX 4090 pod względem wydajności, ale nie kultury pracy czy zużycia energii. Przecież dużo słabszy Radeon RX 7900 XTX zużywa aktualnie więcej prądu niż najmocniejsza karta NVIDII, więc jeszcze wydajniejszy model byłby po tym względem jeszcze gorszy.

Zobacz: Chińskie karty graficzne zaczynają zalewać sklepy

Zobacz: Gracze nie są zainteresowani nowymi kartami AMD i NVIDII

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: wccftech, ITMedia