AMD Fluid Motion Frames już działa. Poprawi fps-y w każdej grze

AMD wydało najnowsze sterowniki do swoich kart graficznych. Najważniejszą zmianą jest udostępnienie techniki Fluid Motion Frames, która w teorii ma poprawić płynność rozgrywki w każdej grze.

Technika AMD Fluid Motion Frames oficjalnie zadebiutowała wraz ze sterownikami Radeon Adrenalin 24.1.1. Nie da się ukryć, że jest to rozwiązanie konkurencyjne dla NVIDIA Frame Generation, bo w gruncie rzeczy polega na tym samy, czyli generowaniu dodatkowych klatek w celu poprawy płynności. Jednak w porównaniu do techniki Zielonych mamy tutaj wiele zmian.

AMD Fluid Motion Frames

AMD twierdzi, że Fluid Motion Frames poprawi płynność w każdej grze, która korzysta z bibliotek DirectX 11 lub 12. To jest właśnie jedna z największych różnic względem NVIDII. Czerwoni postawili na rozwiązanie otwarte, które aktywuje się z poziomu sterownika i nie wymaga ono implementacji w samej grze, jak ma to miejsce w przypadku Frame Generation.

AMD obiecuje wzrost liczby wyświetlanych klatek na sekundę nawet o 97 proc. w przypadku rozdzielczości 1080p oraz 103 proc. przy graniu w 1440p. Oczywiście są to najlepsze możliwe wyniki i z pewnością będą one zależne od konkretnych tytułów. Czerwoni ostrzegają też, że chociaż technikę w teorii można włączyć niemal w każdej grze, to w niektórych mogą pojawić się błędy.

AMD przyznaje też, że Fluid Motion Frames przekłada się na nieco gorszą jakość obrazu. Rozwiązanie generuje też większe opóźnienia, więc firma zaleca korzystanie jednocześnie z Anti-Lag lub Anti-Lag+, które mają ten problem może nie wyeliminować, ale z pewnością zminimalizować.

AMD Fluid Motion Frames działa na kartach graficznych AMD Radeon 700M, RX 6000 oraz RX 7000.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AMD